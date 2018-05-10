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10 Mayıs 2018 15:17

Tarihi okul binası restore ediliyor

Eskişehir’in Seyitgazi Belediyesi, Göcenoluk Mahallesi’ndeki 18 yıldır atıl vaziyette bulunan 52 yıllık tarihi okul binasını restore ettiriyor.

Tarihi okul binası restore ediliyor

10 Mayıs 2018 15:17


1966 yılında yapılan ve yıllarca ilkokul olarak hizmet veren yapının restore ettirildikten sonra mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacağı belirtildi. Mahalle Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz, yaptığı açıklamada, iki sınıf, bir müdür odası ve bir solandan oluşan binada, restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti. Özyavuz, "Mahallemizde bulunan bu yapı, taşımalı sistemden dolayı 18 yıldır atıl vaziyetteydi. Restorasyon çalışması tamamlandığında burayı mahalle halkının hizmetine sunucağız. Halkımız burayı düğün ve toplantı salonu gibi etkinliklerde kullanacak. Binanın eski ihtişamına kavuşmasına sebep olan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve ekibine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.


Özyavuz, mahalledeki çocukların halen, taşıma sistemle Kırka Mahallesi’nde eğitim-öğretim gördüğünü sözlerine ekledi.




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