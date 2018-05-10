Tarihi okul binası restore ediliyor

1966 yılında yapılan ve yıllarca ilkokul olarak hizmet veren yapının restore ettirildikten sonra mahalle sakinlerinin kullanımına sunulacağı belirtildi. Mahalle Muhtarı Nasıf Şükrü Özyavuz, yaptığı açıklamada, iki sınıf, bir müdür odası ve bir solandan oluşan binada, restorasyon çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu kaydetti. Özyavuz, "Mahallemizde bulunan bu yapı, taşımalı sistemden dolayı 18 yıldır atıl vaziyetteydi. Restorasyon çalışması tamamlandığında burayı mahalle halkının hizmetine sunucağız. Halkımız burayı düğün ve toplantı salonu gibi etkinliklerde kullanacak. Binanın eski ihtişamına kavuşmasına sebep olan Seyitgazi Belediye Başkanı Hasan Kalın ve ekibine şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu.

Özyavuz, mahalledeki çocukların halen, taşıma sistemle Kırka Mahallesi’nde eğitim-öğretim gördüğünü sözlerine ekledi.