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07 Temmuz 2017 14:51

Tarihi unutmamak için bugün nikah kıyıyorlar

Bir ömür aynı yastığa baş koymaya hazırlanan çiftler, nikahları için 07.

Tarihi unutmamak için bugün nikah kıyıyorlar

07 Temmuz 2017 14:51

07.2017 tarihini seçerek özel günde hayatlarını birleştiriyor.


Genç çiftler, hayatlarını 07.07.2017 özel tarihinde birleştirmeye devam ediyor. Hem tarihin unutulmaması hem de uğurlu olduğuna inanılan bu tarihte, nikah salonları ise aşırı yoğunluklarla baş etmeye çalışıyor. 07.07.2017 tarihinde nikah törenlerini yapan Eren ve Şenay çifti, günün özel olduğunu söylediler. Nikah salonuna yaşanan yoğunluktan dolayı erkenden davranmak zorunda kaldıklarını belirten Eren Doğan, "Bugün olmasını ben istedim. Hayatımızda bir ilk adım atıyoruz. Bu attığımız adımın da bizim için önemli olması için bugünü seçtik. Arkadaşlarda sağ olsun bizi kırmadı. Bu güzel günde bize destek oldular. Nikah salonlarını açtılar. Bize yardımcı oldular. Onlara ve Tepebaşı Belediyesine çok teşekkür ediyoruz. Ömrümün sonuna kadar unutmam. Özel günlerde çok fazla talep olduğu için biz de daha öncesinde erken davranarak bugünü seçmeyi başardık. Uğur getireceğini düşünüyoruz. Bu zamana kadar nişan tarihimiz de hepsi böyle özel günlerdeydi. Hepsi uğur getirdi. Bugün de bizim için şans getireceğini düşünüyoruz. Düğün 29 Ağustos. Bayramdan bir gün önce. Oda özel bir gün" dedi.


Bu özel tarihin eşi tarafından unutulmayacağını belirten Şenay Örs Doğan ise "Vallahi unutmayız büyük ihtimalle. Zaten kendisi ayarladı. O yüzden unutacağını pek zannetmiyorum" şeklinde konuştu.


Nikah memuru İmren Karaköse, bugün fazla çalışacaklarını ifade ederek, "Bugünün özel bir gün olması sebebiyle 07.07.2017 tarihi çiftler için özel bir tarih. O yüzden bu tarihi tercih ettiler. Bizde de müthiş bir yoğunluk var. Genelde unutulmaması için, özel bir gün olsun diye bu tarihler tercih ediliyor. Tabi ki kesinlikle öyle zaten. Bayanlar unutmuyor ama erkekler unutuyor. Bugün 30 tane nikahımız var. Aslında her gün uğurlu her gün güzle bir gün. Çiftler birbirine saygı gösterdiği, sevdiği müddetçe her gün özel aslında çiftler için."




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