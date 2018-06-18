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18 Haziran 2018 14:07

Tarım işçilerinin çadırları ilaçlanıyor

Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, Eskişehir’e çalışmak için gelen mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırları ilaçlıyor.

Tarım işçilerinin çadırları ilaçlanıyor

18 Haziran 2018 14:07


Her yıl Güneydoğu Anadolu bölgesinden tarım alanlarında çalışmak için Eskişehir’e gelen mevsimlik işçilerin kaldığı çadırlar, Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü’nün kurduğu ekipler tarafından düzenli olarak ilaçlanıyor. Yapılan çalışmalar kapsamında Sakintepe Mahallesi’nde 3 ayrı nokta, Beyazaltın Mahallesi, Cumhuriyet Mahallesi, Gökdere Mahallesi, Yıldırım Çiftliği ve Muttalip Çayırı’nda bulunan çadırlar ekipler tarafından ilaçlanarak dezenfekte edildi.


Tepebaşı Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Tepebaşı Belediyesi sınırları içinde yer alan tarım alanlarında çalışmak için aileleri ile birlikte gelen mevsimlik tarım işçilerinin, daha sağlıklı bir ortamda yaşamaları ve herhangi bir salgın hastalığa yakalanmamaları için ilaçlama çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüleceği belirtildi.




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