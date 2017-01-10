Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 17:06

Tarım öğretiminin 171. yılı

Tarım öğretiminin 171. yılı

10 Ocak 2017 17:06

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Türkiye’de tarım öğretiminin başlamasının 171’inci yılı dolayısıyla, kutlama programı düzenledi.
ESOGÜ Ali Numan Kıraç Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler adına konuşan fakülte temsilcisi Yusuf Ziya Aygün, ülkemizde tarımın özellikle 1980 yılından sonra sanayi karşısında ikinci plana itildiğini belirterek, bu anlayışın devam etmesinin ileride ülkemiz açısından sıkıntılar doğurabileceğini ifade etti. Gıdanın temel ihtiyaç olduğunu ve ikamesinin olmadığını belirten Yusuf Ziya Aygün, ülkemizin tarımdaki yüksek potansiyelinin çağdaş, yenilenebilir ve doğayı bozmayan bir üretim anlayışıyla değerlendirilmesinin gereğine işaret etti.
Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Koç, tarımda Ziraat Mühendisleri sayesinde 1940’lı yıllarda başlayan ve 1970’li yıllara kadar devam eden “Yeşil Devrim” ile üretimin arttırıldığını ve bugün dünyanın gıda fazlası verdiğini belirtirken, günümüzde bazı bölgelerde açlık sorunu yaşanmasının gıda dağılımında yaşanan sorunlardan kaynaklandığını söyledi. Prof. Dr. Ali Koç her ne kadar bugün gıda fazlası veriliyorsa da nüfusun sürekli arttığını ve bu nedenle de ileride sorunlar yaşanmaması için tarımda yeni bir çığırın açılması gerektiğini belirtti. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Yavuz’un “Tarım Sektörü ve Yükseköğretimdeki Gelişmeler Doğrultusunda Tarım Eğitimine Yeniden Bakış” konulu sunumu ile devam eden etkinlik, 2016 yılı içerisinde Ziraat alanında profesör, doçent, yardımcı doçent ve doktor unvanı alan ve yüksek lisansını tamamlayanlara sertifikalarının verildiği bölümle sona erdi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
4
°
C
Çok Bulutlu
  • Çarşamba
    Çok Bulutlu
    4°C
  • Perşembe
    Kar Yağışlı
    2°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    2°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    1°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç