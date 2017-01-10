Tarım öğretiminin 171. yılı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Ziraat Fakültesi Dekanlığı, Türkiye’de tarım öğretiminin başlamasının 171’inci yılı dolayısıyla, kutlama programı düzenledi.

ESOGÜ Ali Numan Kıraç Yerleşkesi Konferans Salonu’nda gerçekleşen etkinlikte öğrenciler adına konuşan fakülte temsilcisi Yusuf Ziya Aygün, ülkemizde tarımın özellikle 1980 yılından sonra sanayi karşısında ikinci plana itildiğini belirterek, bu anlayışın devam etmesinin ileride ülkemiz açısından sıkıntılar doğurabileceğini ifade etti. Gıdanın temel ihtiyaç olduğunu ve ikamesinin olmadığını belirten Yusuf Ziya Aygün, ülkemizin tarımdaki yüksek potansiyelinin çağdaş, yenilenebilir ve doğayı bozmayan bir üretim anlayışıyla değerlendirilmesinin gereğine işaret etti.

Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Ali Koç, tarımda Ziraat Mühendisleri sayesinde 1940’lı yıllarda başlayan ve 1970’li yıllara kadar devam eden “Yeşil Devrim” ile üretimin arttırıldığını ve bugün dünyanın gıda fazlası verdiğini belirtirken, günümüzde bazı bölgelerde açlık sorunu yaşanmasının gıda dağılımında yaşanan sorunlardan kaynaklandığını söyledi. Prof. Dr. Ali Koç her ne kadar bugün gıda fazlası veriliyorsa da nüfusun sürekli arttığını ve bu nedenle de ileride sorunlar yaşanmaması için tarımda yeni bir çığırın açılması gerektiğini belirtti. Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fahri Yavuz’un “Tarım Sektörü ve Yükseköğretimdeki Gelişmeler Doğrultusunda Tarım Eğitimine Yeniden Bakış” konulu sunumu ile devam eden etkinlik, 2016 yılı içerisinde Ziraat alanında profesör, doçent, yardımcı doçent ve doktor unvanı alan ve yüksek lisansını tamamlayanlara sertifikalarının verildiği bölümle sona erdi.