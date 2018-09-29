Tarımsal sulamada yeni sistem filtre kolaylığı

Tarımsal sulamada yeni ürünlerin geliştirilmesiyle birlikte oluşturulan seperatör (ayırıcı) sistem çiftçilere büyük kolaylık sağlıyor.

Eskişehir'de bir tarım fuarında sergilenen ‘ayırıcı plastik filtreli sistem' olarak bilinen seperatörü vatandaşlara tanıtan Pazarlama Müdürü Fatih Karadeniz, ürünle ilgili detaylı bilgi verdi. Karadeniz, “2010 yılından bu yana tarım sektöründeki sulama filtrelerinde gördüğümüz açık ve lüzumdan dolayı bu sektöre girmekte ve ürün geliştirmekte yarar gördük. 2010 yılında ‘Seperatör' ismini verdiğimiz sulama filtresini geliştirmeye başladık. 2 yıl deneme ve Ar-Ge sürecinden sonra 2014 yılında bunu pazara sunduk” diyerek kum, mil ve siltli sularda yüzde yüz ayrıştırmayı sağlayan bir ürün ürettiklerini belitti.

Sektöre girmeden önce pazar araştırması yaptıklarını ve çiftçilerin şikayetlerini dinlediklerini söyleyen Karadeniz, “Bu konuyla ilgili diğer üretici firmaların çözüm sağlayamadığını gördük. Bu lüzum üzerine seperatörü geliştirdik. seperatörün diğer ürünlerden farkı şu; yüzde yüz çalışma koşulları sağlandığında kum, mil ve silt gibi partikülleri ayrıştırıp 150 - 130 mikron arasında çıkışlı temizlikte su verebilmektedir. Firmamız İzmir'de Kemalpaşa Organize Sanayisi'nde bulunup yüzde 100 yerli sermaye ile üretim yapmaktadır” şeklinde konuştu.

Çiftçilerin bu ürünü neden tercih ettiklerini anlatan Fatih Karadeniz, “Diğer ürünler partikülleri ayrıştırmada yetersiz kalıyor, ama bizim ürünümüz yüzde 100 partikülleri ayrıştırabiliyor. Hem hafif partikülleri hem de sudan ağır partikülleri ayrıştırmakta yüzde 100 sonuç elde ediyoruz, tıkanma sağlanmıyor. Çiftçi, bundan şöyle memnuniyet sağlıyor; tıkanma meydana geldiğinde damlama borularında ekstra işçilik, damlama borularının kaybı ve ürünün kalitesinde(dekortesinde) düşme yaşıyorlar. Biz bu sorunu hafifletmiş oluyoruz hatta komple kaldırmış oluyoruz bundan dolayı da bizi tercih ediyorlar” dedi.