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19 Haziran 2017 11:16

Tarladan şairliğe giden yol

Geçimini tarlada yevmiyeli çalışarak sağlayan Emirdağlı şair Hülya Ekşi’nin ’Türküler Ağıda Döndü’ adlı üçüncü şiir kitabı yayımlandı.

Tarladan şairliğe giden yol

19 Haziran 2017 11:16


Şair Hülya Ekşi’nin yayımlanan ‘’Türkiye’m Türkülerde’’ ve ‘’Köprü’’ adlı şiir kitaplarının ardından ’Türküler Ağıda Döndü’ isimli kitabı da yayımlandı. Şiirlerinin çoğunu türkü olarak kaleme aldığını ifade eden Ekşi, şiir kitabı ile ilgili "Emirdağ ilçesine bağlı Yeniköy köyünde fakir bir ailenin ikinci çocuğu olarak dünyaya geldim. Maddi imkansızlıklar nedeniyle liseye gidemedim. Köyümüzdeki tarlada çalışarak ekin ektim. Tarlada çalışırken duygulanarak şiirler yazmaya başladım. Yazdığım şiirleri toplayarak Eskişehir’de kitaplaştırdım. Okuma hayatım ortaokulla sınırlı kaldığı için, okumaya olan ilgi ve isteğim hiç sönmedi. Elime geçen her türlü yazıyı, kitabı, gazeteyi ve özellikle şiir kitaplarını fırsat buldukça sık sık okudum. Yazdığım şiirlerin büyük kısmında türkü ezgisi vardır ve şimdiye kadar üç tane şiirim bestelendi. Eskişehir, günümüz şiirinde, ozan geleneğini sürdürebilme yolunda sağlam adımlarla ilerlemektedir" dedi.


Şair şiirlerinde; vatan, bayrak, toprak aşkının yanı sıra Anadolu’yu ve Anadolu kadınının duygularını da yansıtıyor.




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