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28 Haziran 2017 10:35

Tatil dönüşünde işe adaptasyonu kolaylaştıran öneriler

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Uzman Psikoloğu Yelda Uçtu Öge, tatil dönüşünde iş hayatına uyum sürecini kolaylaştırmak için önerilerde bulundu.

Tatil dönüşünde işe adaptasyonu kolaylaştıran öneriler

28 Haziran 2017 10:35


Öge, bayram tatilinin pek çok çalışanın sabırla beklediği tatil fırsatı olduğunu anlattı. Uzun süren yorucu bir iş temposunun ardından hem fiziksel hem de ruhsal yorgunluğun başladığını, tam da bu noktada Ramazan Bayramı’nda tatile çıkmak, dinlenmek ve stres atmak için iyi bir fırsat oluğunu belirten Uzman Psikoloğu Yelda Uçtu Öge, "Ancak tatilin son günlerinde birçok kişide eve dönüş ve işe başlamada isteksizlik ve uyum güçlüğü başlar. Tatil dönüşünde sık sık baş ağrıları, uykusuzluk, iştahsızlık, sabahları erken uyanamama sırt ve boyun ağrıları işe gitme isteksizliği gerginlik gibi şikayetler ortaya çıkar. Özellikle depresyon ve kaygı bozukluğu geçiren kişilerde bu şikayetler daha fazla ortaya çıkmaktadır. Tatile çıkmaktan keyif almayan ve yoğun iş temposuna geri döndüğü için mutlu olanları ise bu süreçten neredeyse hiç etkilenmezler. Çalışmaktan zevk aldıkları için tekrar yoğun iş temposuna dönmek sorunsuz bir şekilde çalışma hayatlarını sürdürmelerine sebep olur" diye ifade etti.


Yelda Uçtu Öge, tatil dönüşünün, birçok kişi için ise işe ve günlük hayata uyum sürecini zorlaştıracağını ve konsantrasyon problemlerini arttıracağını anlatan, şu öneriler bu süreci daha kolay bir şekilde geçirmenize yardımcı olacağını anlatarak şunları belirtti;



İşe adaptasyonu kolaylaştıran öneriler


Tatilden geç saatlerde dönüp ertesi sabah işe başlamak adaptasyon sorunu yaşamanıza sebep olabilir. Bu sebeple tatilden en az bir gün önce evde olup, son gününüzü evde dinlenerek geçirin.


Tatil boyunca iş ve özel hayatınızla ilgili sorgulamalardan uzak kalın. Bu sorgulamalar sizin psikolojik olarak daha fazla kaygılanmanıza ve yorulmanıza sebep olur. Tatile çıkmanızın sizin için bir anlamı kalmaz.


Tatil dönüşünde önemli toplantılar, önemli projeler kendinizi aniden katı bir değişim içinde hissetmenize sebep olur. Bu sebeple çalışma ortamınızdaki ilk haftayı daha esnek bir şekilde programlamaya çalışın.


Tatilde yaşadığınız huzuru, tatil dönüşünde de devam ettirebilmek için hobilerinize, spora ve kendinize zaman ayırın.


İlk haftalarda daha yumuşak bir geçiş olması için mesai bitiminde, arkadaşlarınızla ve ailenizle birlikte tiyatro, sinema, konser gibi etkinliklere katılın.


Beslenme alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirerek tatil botunca bozulan beslenme alışkanlıklarınızı yeniden planlayabilir ve kendinizi daha mutlu hissedebilirsiniz.




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