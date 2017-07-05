Tatilcilerin yeni adresi Sarıcakaya

Sarıcakaya’nın bozulmamış tabiatı, nefes kesen manzaraları, ekstrem doğa sporları tatilde adrenalin arayanlara birbirinden farklı ve heyecanlı aktiviteleri bir arada sunuyor. Doğa sporları tutkunlarının rota güzergahında yer verdiği Eskişehir’in Akdeniz’i Sarıcakaya’da tatil keyfi bir başka yaşanıyor. Tracking, bisiklet, moto kros, doğa yürüyüşleri, kampçılık, ATV, paintball, durgun su kano gibi bir çok ekstrem sporun merkezi konumunda bulunan Sarıcakaya da tarihi alanlarda dikkati çekiyor.

Mağara turizmi

Türkiye’nin en uzun mağaraları arasında yer aldığı belirtilen Beyyayla Düden Mağarası önümüzdeki günlerde mağara turizminin uğrak yerleri arasında yer alacağı günler için geri sayıma geçti. Sarıcakaya Belediyesi tarafından hazırlanan proje Kültür ve Turizm Bakanı, AK Parti Eskişehir Milletvekili Prof. Dr. Nabi Avcı’nın talimatıyla inceleme altına alındı. Yaklaşık 600 metre uzunluğunda bulunan ve Türkiye’nin en uzun mağaraları arasında bulunan Düden mağarasında da yürüyüş yolu gibi çeşitli düzenlemeler yapılarak, turizme kazandırılması ölçüsünde önemli adım atılacağının altı çizildi.

Tarihi ve doğal zenginlikleri

Sarıcakaya’daki tarihi ve doğal zenginlikleri gün yüzüne çıkarma hedefiyle hizmetlerini yürüten Sarıcakaya Belediyesi, bölgeyi turizminin yeni merkezi yapmak için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor. Sarıcakaya’yı tarımın yanı sıra yerli ve yabancı turistlerin uğrak merkezi konuma getirmek için çalışmalara hız verildiğini belirten, Belediye Başkanı Faruk Güler, “Doğayla iç içe, Sarıcakaya ilçemiz eşsiz konumunda bir yer olma özelliği ile dikkat çekiyor. Tarımcılık alanında kendini kanıtlamış ilçemiz bunun yanı sıra doğa ve ekstrem sporlar alanında da kendini ispatlamaya çalışmaktadır. Turizm alanında da biz de varız diyebilmek için birçok projeyi faaliyete geçirdik. İlk olarak 2015 yılında biz kar amacı gütmeyen kuruluşlar kapsamında yapılan duyuruyla, BEBKA projesine müracaat ettik. Burada 3 proje yapmıştık. Bunlardan bir tanesi kabul gördü. Bu da ATV motor, paintball ve safari merkeziydi. Bununla ilgili 125 bin liralık bir hibe aldık. Tamamı hibe oldu. Burada 10 tane ATV, 1 adet cross motorumuz var. 20 kişilik de paintball setimiz var. Biz bunlarla alakalı projenin nihai raporunu da verdik. Yani bütün malzemeler artık belediyemizin mülkiyetine geçmiş oldu” ifadelerini kullandı.

“Tüm illerimize ve yurt dışına duyurma gayreti içinde olacağız”

Sarıcakaya’nın yapacağı turizm ataklarını sıralayan Başkan Güler, Sakarya Nehri üzerine kano yarışlarının da yapılacağını anlatarak, “Sarıcakaya mikro klima iklimi ve tarımı ile zaten öndeydi. Buna ilaveten de turizm alanında ilçemizin adını sadece Eskişehir’de, yerelde değil, aynı zamanda tüm illerimize ve yurt dışına duyurma gayreti içinde olacağız. Tabi biz bunu sadece ATV ile sınırlamıyoruz. İlk göreve geldiğimiz yıllarda yapmış olduğumuz Kano Spor Kulübü, meyvelerini vermeye başladı. Bakanlığımızdan 10 tane kano aldık. Bunlar akarsu kanoları, diğer kanolardan farklı. Bu kanolarla burada bir takım etkinlikler tertip etmeyi düşünüyoruz. Bununla alakalı yine kano kulüplerini, doğa kulüplerini ilçemize davet edeceğiz” diye konuştu.