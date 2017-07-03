Tatiliniz kabusa dönmesin

Özalp, tüketicilerin tatil planı yapmadan önce detaylı bir inceleme ve araştırma yapması gerektiğini anlattı. Sülahi Özalp, “Tatil planı yaparken bir seyahat acentesinden yardım almak isteyen tüketiciler seyahat acentesinin güvenilir olmasına ve Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği üyesi olmasına dikkat etmeliler" ifadelerini kullandı.

Tatil planı yaparken bunlara dikkat edin!

Özalp, tatil paketi alırken nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda şu uyarılarda bulundu:

“Seyahat acentesine giden tüketiciler hizmet satın almak istediği tesis ve tesisteki hizmetler ile ilgili kendisine detaylı bir bilgilendirme yapılmasını istemelidir. Özellikle konaklamak istediği tesisteki ücretli ve ücretsiz hizmetler hakkında bilgi almalıdır. Odaların temizlenme sıklığı, oda tipi, odanın deniz manzaralı olup olmadığı, havuza uzaklığı, yatak sayısı, yiyecek içecek hizmetleri hakkında bilgi almalıdır.”

Sözleşme yapılırken dikkat edilecek hususlar hakkında bilgi veren Özalp, “Tüketiciler kararlarını verdikten sonra sözleşmelerini yaparken hizmet satın alınacak tesisin adını, satın alınan hizmet karşılığında ödeyecekleri miktarı, ödeme şekli ve koşullarını, tesise giriş ve çıkış tarihlerini, tesiste konaklayacak tüketicilerin doğruluğunu, acente bilgilerini kontrol etmelidir” dedi.

Sosyal medya üzerinden tatil almayın!

TÜKODER’e başvuran bir tüketicinin mağduriyetini aktaran Özalp, şunları söyledi:

“Tüketici Facebook üzerinden almış olduğu tatilin ödemesini kredi kartıyla yapmış. Ancak tatile 3-4 gün kala kendisine, ‘iflas ettik, paranızı bankanızdan alabilirsiniz’ şeklinde mesaj gelmiş. Bunun tuzak olduğunu düşünüyorum. Bir şirket 2 gün içinde iflas etmez. Kendileriyle ilgili yasal işlem başlattık. Tüketici parasını belki geç alacak belki hiç alamayacak. Tüketiciler güvenmedikleri yerden ve sosyal medyadan tatil almasınlar.”