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Tatlı yüklü kamyon yola devrildi

Eskişehir’de tatlı yüklü kamyonun yola devrilmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.

Eskişehir'de tatlı yüklü kamyonun yola devrilmesi sonucu 1 kişi hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre kaza, Eskişehir-Afyonkarahisar karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Hüseyin K. yönetimindeki 34 TT 3376 plakalı tır, Eskişehir istikametinde seyrettiği sırada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yol üzerine devrildi. Meydana gelen trafik kazasında Hüseyin K. hafif yaralandı. Tırın dorsesinde teslim edilmek üzere bulunan tatlı kutuları ise yola savruldu. Olay yerine gelen polis ekipleri yolu kısmi olarak trafiğe kapattı.


Öte yandan yaralı şahsa müdahaleyi olay yerinde 112 Acil Sağlık ekipleri yaptı.

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