Tatlıcılarda bayram telaşı

Bazı vatandaşlar ise glikoz endişesi yüzünden, kendi evinde tatlandırmak için kuru tatlıları tercih ediyor.

Ramazan tatlısının zahmetinden kaçınan bazı vatandaşlar, misafirlerine ikram etmek üzere şimdiden pastane ve tatlıcılara sipariş vermeye başladı. Birçok vatandaş şerbeti dökülmemiş kuru ve yaş tatlıları tercih ediyor. Kadayıf imalatı çalışanı Bünyamin Altındağ, Ramazan Bayramı öncesi vatandaşların, hazır baklava gibi tatlıların yanından şerbeti dökülmemiş hazır yaş ve kuru olan tatlıları da tercih ettiğini söyledi. Bayram öncesi misafirlerine tatlı ikram etmek için yaş veya kuru tatlıları da yoğun ilgi olduğunu anlatan Altındağ, “Vatandaşlar yaş kadayıf alıyor, istedikleri gibi içine katkısını atıp, fırında kızartıyor. İsterse kızartılmış halde bulunan diğer kadayıf, şekerpare, kemalpaşa gibi tatlıları da alıp, daha sonra şerbeti katarakta tatlılarını kendileri hazırlayıp, misafirlerine ikram ediyorlar” dedi.

Siparişleri bayram öncesi yetiştirmeye çalışıyoruz

Tatlı işletmesinde çalışan Kasım Ülgür, yoğun bir şekilde bayram telaşı yaşadıklarını söyledi. Bayrama sayılı günler kala yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirten tatlı işletmesi çalışanı Kasım Ülger, “Bayramın vazgeçilmezi tatlılar için vatandaşlar sipariş vermeye başladı. Baklava, tulumba, güllaç, kadayıf gibi bir çok tatlı çeşidi var. Vatandaşlar bayram için en çok 4-5 kiloluk tepsilerdeki ev baklavasını tercih ediyor. Siparişleri aldık, bayram öncesi yetiştirmeye çalışıyoruz” diye konuştu.

Ramazan dolayısıyla zaten işlerinin iyi olduğunu, bayram dolayısıyla da daha arttığını ifade eden tatlı işletmesi çalışanı Ayşe Şenoğul, “Bayram öncesi 4 şubemizde de yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşların bayram için tatlı tercihi her zaman olduğu gibi baklava oluyor. Şimdiden siparişleri aldık, bayrama kadar yetiştirmek için uğraşıyoruz. Baklava fiyatları içindeki malzemeye göre 25 ile 40 lira arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

Glikoz endişesi yüzünden tercih kuru tatlılara

Vatandaşlar da, hazır baklava, tulumba gibi ürünlerde genellikle glikoz şurubu olduğu düşüncesiyle, yaş ve sadece kızartılmış kuru tatlıları tercih ettiklerini söylerken, bazıları da bayramın vazgeçilmez tatlısı baklavayı misafirlerine ikram etmek için aldıklarını dile getirdiler.