Tavşan hırsızları kameraya yakalandı

Eskişehir'de bir evcil hayvan dükkanının önünde bulunan tavşanı çalan hırsızlar, saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Eskişehir Esnaf Sarayı içerisinde yer alan bir evcil hayvan dükkanında yaşandı. Dükkanın önünde bulunan tavşanları gözlerine kestiren genç hırsızlar, uzun süre çevrede dolaşarak uygun zamanı gözetti. Dükkana bu sırada müşterilerin girdiğini gören hırsızlar, çalışanların meşgul olduğunu fark edince yavru tavşanlardan birini aldı. Sonrasında hızlıca dükkan önünden uzaklaşan hırsızlar, kendilerini görüntüleyen güvenlik kamerasını fark etmediler.