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01 Ağustos 2018 17:44

Tavuklar ve Yumurtaları Sergisi Eskişehir’de

Türkiye’de ilk olma özelliği taşıyan Tavuklar ve Yumurtaları Sergisi, 4-12 Ağustos tarihleri arasında Eskişehirlilerle buluşacak.

Tavuklar ve Yumurtaları Sergisi Eskişehir’de

01 Ağustos 2018 17:44


Tepebaşı Belediyesinin organizasyonu kapsamında Afyonkarahisar İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Türkiye Süs Tavukları Federasyonu’nun katkılarıyla düzenlenen ve Eskişehir Doğal Yumurta’nın sponsorluğunda hazırlanan Tavuklar ve Yumurtaları isimli sergi, Espark AVM’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek.


Sergi kapsamında 33 ülkeye ait 105 tavuk ırkının yumurtaları görücüye çıkartılacak ve aynı zamanda çok özel doğal yaşam hayvanlarının, ilginç şekilleriyle bilinen yumurtaları ziyaretçilerin izlenimine sunulacak. Sergide birbirinden farklı ve değişik tavuk ırklarının fotoğrafları ve gerçek yumurtaları yer alacak. Ziyaretçiler dünyada yetişen tüm tavuk ırklarının renk, boy ve ebat olarak birbirinden değişik yumurtalarını tek bir ortamda görme imkânı bulacak. İçerik ve konsept açısından Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan Tavuklar ve Yumurtaları isimli serginin Eskişehirlilerden yoğun ilgi göreceği tahmin ediliyor. Sergiyi ziyaret eden vatandaşların, tüm kesimlerin ortak besin değeri olan ve yüksek protein kaynağı olma özelliği taşıyan yumurta ile ilgili bilinmeyen bilgilere de ulaşacağı bildirildi.


Tavuklar ve Yumurtaları Sergisi, 4 Ağustos Cumartesi günü saat 14.00’te Espark AVM’de yapılacak açılış töreni ile açılacak ve 12 Ağustos tarihine kadar gezilebilecek.




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