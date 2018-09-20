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TEBEV ile yüzler gülüyor

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Ahmet Ataç, Tepebaşı Belediyesi Evde Bakım Hizmetleri (TEBEV) kapsamında evde bakım hizmeti verilen vatandaşlara ziyaretlerini sürdürüyor.


Tepebaşı Belediyesi, TEBEV ile her geçen gün daha fazla vatandaşa umut olmaya devam ederken Ahmet Ataç, TEBEV bünyesinde evde bakım hizmetinden yararlanan ve Şirintepe Mahallesi'nde ikamet eden 78 yaşındaki Firdevs Semiz'i ziyaret ederek sohbet etti. Semiz'in sağlık durumu hakkında bilgiler de alan Başkan Ataç, “Yaşça büyüğümüz olan vatandaşlarımızın rahatını sağlamak, sağlığını kontrol altında tutmak çok önemli. Belediye olarak her zaman onların yanlarındayız. Firdevs teyzemiz de ziyaretimizden çok memnun oldu. Onların yüzlerinin gülmesi bizleri de çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.


Verilen hizmetlerden son derece memnun olduklarını belirten Firdevs Semiz de yalnız olmadıklarını bilmenin mutluluğunu kendilerine yaşattığı için Başkan Ataç'a teşekkür etti.


TEBEV, ‘Sürekli sağlık hizmeti' anlayışı ile 3 kurum hekimi, 2 hemşire, 1 sosyolog, 1 psikolog, 2 sosyal işler personeli, 7 temizlik personeli ile 320 68 68 numaralı telefondan bir dost eli kadar yakın olan hizmetten yararlanabilme imkanı sunuyor.

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