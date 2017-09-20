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20 Eylül 2017 10:01

Tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi

Eskişehir’de seyir halindeki kamyonetin kasasında taşınan eşyanın ipine tutunarak yolculuk eden iki kişi, yürekleri ağza getirdi.

Tehlikeli yolculuk yürekleri ağza getirdi

20 Eylül 2017 10:01


Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde yaşanan olayda, bir aracın içinden çekilen fotoğraf, pes dedirtti. Kapakları açık olan kamyonetin kasasında büfe taşıyan kişiler, herhangi bir güvenlik önlemi olmadan sadece büfeyi bağladıkları ipe tutunarak yolculuk etti. Aracın kasasına taşınan büfe sığmadığı için yan ve arka kapaklarını açan şahıslar, canlarını adeta hiçe saydı. Büfeyi düşmemesi için iple bağlayıp, ardından hem büfenin dengede kalması hem de kendilerinin düşmemesi için ipe tutunan iki kişi, şaşkın bakışlar arasında Eskişehir Şehirlerarası Otobüs Terminali istikametine doğru yola devam etti.




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