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28 Mayıs 2018 15:31

TEI, altıncı Zeka Atölyesi’ni Metin Sönmez İlkokulu’na kurdu

TEI, 2016 yılında başlattığı ve geleneksel hale getirdiği Zeka Atölyeleri Projesi kapsamında altıncı atölyeyi, Eskişehir’in Odunpazarı İlçesi’ndeki Metin Sönmez İlkokulu’na kurdu.

TEI, altıncı Zeka Atölyesi’ni Metin Sönmez İlkokulu’na kurdu

28 Mayıs 2018 15:31


TEI gönüllülerinin de katkılarıyla oluşturulan Zeka Atölyesi’nin açılışına; Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özden Akkaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ejder Yurttaş, TEI İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Murat Çolaker ve okul müdürü ile okulda görev yapan öğretmenler katıldı.


Açılışın ardından, misafirlerle beraber oyunları oynayan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.




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