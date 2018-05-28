TEI, altıncı Zeka Atölyesi’ni Metin Sönmez İlkokulu’na kurdu

TEI gönüllülerinin de katkılarıyla oluşturulan Zeka Atölyesi’nin açılışına; Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, Odunpazarı İlçe Milli Eğitim Müdürü Kürşad Önder Ceylan, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Özden Akkaya, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Ejder Yurttaş, TEI İç Denetim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Murat Çolaker ve okul müdürü ile okulda görev yapan öğretmenler katıldı.

Açılışın ardından, misafirlerle beraber oyunları oynayan öğrencilerin mutluluğu gözlerinden okunuyordu.