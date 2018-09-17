TEI çalışanları geleneksel aile pikniğinde buluştu

TEI çalışanları ve aileleri, geçtiğimiz hafta sonu TEI Kampüsü'nde düzenlenen “Geleneksel TEI Aile Pikniği”nde bir araya geldi.

Piknikte konuşan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit, TEI'de görevde olduğu sürede personel sayısının iki katına çıktığını vurgulayarak, TEI çalışanları tarafından tasarlanan ve üretilen Türkiye'nin ilk yerli ve milli turbodizel havacılık motorlarının güç verdiği platformların uçtuğunu belirtti. Turboşaft Motor Geliştirme Projesindeki aşamaları da çalışanlarla paylaşan Akşit, tüm çalışanlara katkılarından dolayı teşekkür etti.

Konuşmanın ardından, TEI'nin 33. yılına özel düzenlene 33 hediye çekilişinde, çalışanlara hediyeleri dağıtıldı. Yaklaşık 6 bin kişininin katıldığı piknik, çocuklara ve ailelere yönelik düzenlenen çeşitli aktiviteler ve aile fotoğrafının çekilmesinin ardından son buldu.