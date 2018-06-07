TEI çalışanları geleneksel iftar yemeğinde buluştu

İftara; TEI Yönetim Kurulu Başkanı ve TAI Genel Müdürü Doç. Dr. Temel Kotil, TEI Yönetim Kurulu Üyeleri ve TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut F. Akşit de katıldı. Programda konuşan Kotil, TEI’nin yürüttüğü projelerden duyduğu memnuniyeti belirtti. Ayrıca, ilerleyen zamanlarda TEI’yi daha büyük projelerde görmek istediğini aktararak bu konuda çalışanlara büyük pay düştüğünü vurguladı. Çalışanların da görüşlerini dinleyen Yönetim Kurulu Üyelerinin ardından söz alan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, TEI’nin 2018 yılındaki başarılarını çalışanlarla paylaşarak TEI Ailesine teşekkür etti.

Kupa ve ödül de verildi

İftar programı öncesinde, 1000’den fazla TEI çalışanının katılımı ile 9 farklı branşta gerçekleşen 32. Geleneksel TEI Bahar Turnuvasında dereceye giren çalışanlara kupaları düzenlenen törenle TEI Yönetim Kurulu ve TEI Üst Yönetimi tarafından verildi.

Törende ayrıca İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili farkındalığı artırmak amacıyla bu yıl ikincisi düzenlenen slogan yarışmasında “En İyi Dostun, İş Güvenliğin Olsun!” sloganı ile birinci olan Ceyhan Özdamar’a da ödülü takdim edildi.