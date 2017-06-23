TEI’ye Paris Air Show’da “En İyi İş Ortağı Ödülü”

Ş. (TEI), dünyanın en önemli havacılık fuarlarından Paris Air Show’da, LEAP Together Projesi’ne sağladığı katkılardan dolayı, SAFRAN Aircraft Engines firması tarafından verilen ‘En İyi İş Ortağı’ ödülünü aldı.

TEI, en büyük tedarikçisi olduğu ve dünyanın en çok tercih edilen yeni nesil ticari motoru olan LEAP motor projesinde, sahip olduğu nitelikli iş gücü, kapsamlı ve gelişmiş imalat kabiliyetleri ve kaliteye verdiği önem ile CFM International çatısı altında LEAP motorunun GE Aviation ile beraber iki ana üreticinden biri olan SAFRAN Aircraft Engines tarafından en iyi iş ortağı seçildi.

Törende TEI İmalat Direktörü Murat Karamahmutoğlu TEI adına ödülü Safran CEO’su Oliver Andries’ten aldı. Bu ödül ile ilgili açıklama yapan TEI Genel Müdürü Prof. Dr. Mahmut Faruk Akşit, projede yer alan tüm TEI çalışanlarına ve TEI’nin programa olan katkısının farkında olan ve ödülle taçlandıran SAFRAN Aircraft Engines firmasına teşekkür ederek, TEI’nin bu ödülü almasından gurur duyduğunu aktardı. Akşit bu ödülün, TEI’nin vizyonu olan küresel olarak rekabetçi özgün güç sistemleri sahibi olmak hedefine emin adımlarla ilerlediğinin bir kanıtı olduğunu belirtti.