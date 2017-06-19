Tekeciler Mahallesinde toplu iftar

Tekecilerliler Derneğinin düzenlediği toplu iftar programına çok sayıda vatandaşın yanı sıra Ak Parti Tepebaşı İlçe Başkanı İbrahim Yılmaz Kaynarca ve yönetimi de iştirak etti. İftar programını hazırlayan Tekecilerliler Dernek Başkanı Mahmut Canbaz, "2014 yılında aktif hale gelen derneğimizin her geçen gün faaliyetleri artmaktadır. Genç bir dernek olarak birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan şu günlerde Ramazan-ı şerifi de vesile kılarak toplu iftar programı gerçekleştirdik. Köyümüzün 50-60 hane olmasından ziyade Tepebaşı Bölgesinde yasayan hemşirelerimizin çokluğunu bu yemekte görmüş olduk. Davetimize icabet edip bizleri onurlandıran Tepebaşı İlçe Başkanımız İbrahim Yılmaz Kaynarca ve ekibine çok teşekkür ederim. Bundan sonraki faaliyetlerimizle Eskişehir’de ses getireceğimize inanıyorum” dedi.