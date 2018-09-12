Tekvando kuşak sınavı

Program 63 beyaz kuşaklı ve 3 renkli kuşaklı olmak üzere toplamda 66 sporcunun antrenör Elif Çatal eşliğinde salona girmeleri ile başladı. Ardından İstiklal Marşı okunmasıyla sporcular hep birlikte tekvando yemini ettiler. 4 kisilik sınav komisyonu karşısında öğrendikleri temel teknikleri sergileyen sporcular beğeni kazanırken yapılan gösteriler kısmında parende ve yapışık taklalar alkış aldı. Minik sporcuların kule oluşturup bayrak açmaları ise katılanlar tarafından ayakta alkışlandı.

Programda bir konuşma yapan Hilmi Yıldırım 1978 yılında kurulan kulüplerinde ilk defa tekvando branşı açılması sonrasında ilk sınavın yapılmasının heyecanını ve gururunu yaşadıklarını belirtti. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür eden Yıldırım, antrenör Elif Çatal'a plaket verdi.

Protokol ve davetlilerin sporculara kuşaklarını bağlamaları ile devam eden program tekvando annelerinin hazırladıkları ikramların sunulmasıyla sona erdi.