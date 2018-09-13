Tekvando Şampiyonasında Tepebaşı farkı

Ankara'da düzenlenen ‘Türkiye Taekwondo Poomse Şampiyonası'nda Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcuları büyük başarı elde etti.

Ankara'da yapılan şampiyonaya Türkiye genelinden bin 300 sporcu katıldı. Müsabakalara 19 sporcu ile katılan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü6 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya ve iki 3'üncülüğün yanı sıra bir 5'incilik kupası alarak büyük bir başarı elde etti. Sporcuların gece gündüz demeden çalıştığını kaydeden Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü Antrenörü Dilek Karakuyulu, bunun kendileri için bir rekor olduğunu dile getirdi. Karayulu, kendilerinden desteklerini esirgemeyen ve her konuda destek olan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç'a ve tüm belediye personeline teşekkür etti.