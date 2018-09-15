Tekvandocular ödüllerle döndü

Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları, Türkiye Taekwondo Poomse Şampiyonası'nda 16 madalya ve 3 kupa kazandı.

Sporcular, 4-9 Eylül tarihleri arasında Ankara'da düzenlenen Türkiye Taekwondo Poomse Şampiyonası'nda madalya ve kupaları topladı. Bin 300 sporcunun katıldığı organizasyonda 19 sporcu ile yer alan Tepebaşı Gençlik ve Spor Kulübü; 6 altın, 4 gümüş, 6 bronz madalya ile şampiyonaya damga vurdu. Antrenör Dilek Karakuyulu yaptığı açıklamada, “Bu madalyalar gece gündüz çalışmanın ve azmin zaferidir. Desteklerini bizden esirgemeyen ve her konuda sonuna kadar destek olan Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'a çok teşekkür ediyoruz” diyerek sonuçların bir rekor olduğunu ifade etti.