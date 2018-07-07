Telefon dolandırıcısı 3 şahıs adliyede

Eskişehir’de vatandaşları telefonla arayarak kendilerini polis veya Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan, "Kimlik bilgileriniz terör örgütünün eline geçmiş, bankada bulunan paranızı sahte belgeler ile çekecekler, şahısları takip ediyoruz, kuyumcu soyulmuş, kimlik bilgileriniz kuyumcuda ele geçmiş, adınız FETÖ terör örgütüne karışmış" gibi yalanlarla hesaba para yatırılmasını ya da söylenen yere para bırakmalarını isteyen dolandırıcılar için emniyet güçleri ekip oluşturdu.

Kendisini polis/savcı olarak tanıtan şüphelilerin telefonla aradıkları İ.Ü.’yi (76) dolandırdıkları, bir kadın şüphelinin müştekiden 74 bin lira aldığının ihbar edilmesi üzerine; temin edilen güvenlik kamera görüntüleri incelendi. İncelemeler sonucunda 1 kadın ve 2 erkek şüphelinin olaya karıştığı, para aldıktan sonra olay yerinden kaçtıkları tespit edildi. Kimlik bilgileri tespit edilen şüpheliler Hamit Ö. (25), Sırrı S. (56) ve Kader B. (23) dolandırıcılık sonucu elde ettikleri 37 bin 835 lira parayla birlikte yakalanarak adliyeye sevk edildi. Hamit Ö. ve Sırrı S. tutuklanırken, Kader B. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.