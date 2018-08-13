Telefon hırsızı yakalandı

Edinilen bilgiye göre, E.D. (27) isimli şahıs servise bırakılan telefonları hedef aldı. F.S. (34) isimli vatandaşın tamirciye bıraktığı cep telefonunun kendisine ait olduğunu söyleyen E.D., “Tamir ücretini ablam ödedi” şeklinde beyanda bulunarak telefonu teslim aldı. Başka bir gün K.S. (27) isimli vatandaşın cep telefonu tamiri yaptığı iş yerine giden E.D., başkasına ait cep telefonunun kendisine ait olduğunu ve tamir ettirmekten vazgeçtiğini beyan ederek teslim aldı. Olayların ardından devreye giren polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Olayların E.D. tarafından gerçekleştirildiğini ortaya çıkaran polis ekipleri, kısa sürede E.D.’yi yakaladı. Telefonlar sahiplerine teslim edilirken, adliyeye sevk edilen E.D. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.