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11 Temmuz 2017 11:26

Tellakların zorlu mesaisi

Kavurucu sıcakların hüküm sürdüğü bu günlerde hamam tellakları zor şartlar altında ekmek parası için çalışmaya devam ediyor.

Tellakların zorlu mesaisi

11 Temmuz 2017 11:26


Termal turizmin önemli merkezlerinden olan Eskişehir’de hamamlarda çalışan tellaklar bunaltıcı sıcaklara rağmen çalışıyorlar. Sıcaklığının ortalama 45 dereceyi bulduğu bir hamam işletmesinde çalışan 48 yaşındaki Sait Arslan, 18 yıldır bu mesleği yaptığını belirtti. İş şartlarının ağır olduğu için hamamda çalışmanın zor olduğunu söyleyen Arslan; "Çalıştığımız yerde 2 vardiya var. Sabah vardiyasına gelenler sabaha doğru gelip öğlen saatlerinde çıkıyor. Bu saatten sonra gelenler ise akşam 22.00de çıkıyor. İş şartları ağır olduğu için tek vardiyalı çalışmak çok zor. Muhakkak zorluğumuz var, ama ekmek parası mecbur çalışıyoruz. Hamam işi bağımlılıktır. Sıcaklık soğukluk hiç fark etmez. Bir de sürekli şifalı suların içindeyiz. Bizim sularımız çok iyi ve şifalı olduğu için Eskişehir’in üzerine kaplıca, hamam yok diyebilirim" dedi.


"Günde 15 litre su uçiyorum"


Hamamlarda çalışanların normal insanlardan daha fazla su tüketmelerinin gerektiğini belirten Arslan, "Günde ortalama aşağı yukarı 12 ila 15 litre arasında su içiyorum. Burada çalışanlar daha fazla su içmeli. İçmezlerse böbreklerde sorun olabilir. Özellikle bu işte çalışan sigara veya alkol almadığı sürece hiçbir şey olmaz. Bu sıcaklığa rağmen işimi severek yapıyorum. Severek yapmayınca o işte hiçbir zaman başarılı olunmaz" dedi.




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