Tenis kulübü yöneticileri Başkan Ataç’ı ziyaret etti

Ahmet Ataç, Sinerji Tenis Kulübü yöneticilerini makamında ağırladı.

Ahmet Ataç, Eskişehir’de faaliyet gösteren spor kulüplerinin yetkilileri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Bu kapsamda Sinerji Tenis Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Arda ve ekibi, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı makamında ziyaret etti. Arda, kulüp faaliyetlerinin yanı sıra hayata geçirmeyi planladıkları proje ve yaz okulu çalışmaları hakkında da Başkan Ataç’a bilgiler aktardı.

Ziyaretinden ötürü kulüp yönetimine teşekkür eden Başkan Ataç ise “Sinerji Tenis Kulübü’nün Eskişehir’deki tenis açığını kapatmaya yönelik çalışmaları memnuniyet verici. Belediye olarak Eskişehir’deki kulüplere elimizden gelen desteği vermekteyiz. Biz, amatör sporun ne kadar önemli olduğunun bilincindeyiz. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

Ziyaret çektirilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.