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28 Haziran 2018 15:44

Tensil sahalarında uygulanan çimlenme çalışmaları başarılı

Şubat ayında da tohum takviyesi yapılan Çatacık Orman İşletme Müdürlüğünün 1200 ve 1600 rakımlardaki karaçam ve sarıçam tabi tensil sahalarında çimlenmeler başladı.

Tensil sahalarında uygulanan çimlenme çalışmaları başarılı

28 Haziran 2018 15:44


Eskişehir Orman Bölge Müdürü Recep Temel, beraberinde Yardımcısı Metin Topçu, Ağaçlandırma ve Sivilkültür Şube Müdürü Gürbüz Atmaç ile birlikte tensil sahasında bir süre incelemelerde bulundu. İşletme Müdürü Erdal Doğan’dan bilgi alan Bölge Müdürü Recep Temel, ot alma çalışması yapan işçilere de kolaylıklar diledi. Daha yüksek rakımda bulunan sarıçam tabi tensil sahasında ise çimlenmelerin yeni başladığı görüldü.


Konuyla ilgili bir açıklama yapan Orman Bölge Müdürü Recep Temel, çimlenmelerin çok başarılı olduğuna değinerek “Yaşlı ormanları gençleştirmek için yaptığımız bu çalışmada sahaya yeni fidanların geldiğini gördük. Arkadaşlarımız kesme, boşaltma, toprak işleme ve tohum atma gibi teknik işleri zamanında yaptılar. İlkbaharda yağışlı gidince binlerce minik fidanımız doğal yollardan çimlenmiş oldu. Şimdi bu çimlenen fidanları bir süre izleyeceğiz. Daha sonra çok sık olan yerleri seyreltip, tohum ağacı olarak bıraktığımız yaşlı çamları da sahadan çıkartacağız. Böylece orman kendini yenilemiş, gençleşmiş olacak” şeklinde konuştu.


Çimlenmeyle ilgili teknik çalışmayı mesleğe yeni başlayan orman mühendisleri de izledi.




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