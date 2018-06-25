Tepabaşı’nda yol yapım ve onarım çalışmaları

Ekipler, ihtiyaç duyulan noktalarda yol ve kaldırım yapım, bakım ve onarım mesaisini sürdürüyor. Ekipler Batıkent, Yeşiltepe, Sütlüce, Şeker Mahallesi - Sıraevler, İhsaniye, Hacı Ali Bey, Mollaoğlu ve Satılmışoğlu Mahallesi’nde yol bakım ve onarım çalışması yapıyor. Hem kent merkezi hem de kırsal mahallelerde devam eden çalışmalar kapsamında; Batıkent Mahallesi Çağrı ve Beylerbeyi Sokak ile Yeşiltepe ve Sütlüce Mahallesi’nin birçok noktasında asfalt yama, Sıraevler ve Mollaoğlu Mahallesi’nde kilitli taş, İhsaniye Mahallesi’nde kaldırım, Hacı Ali Bey Mahallesi’nde tretuvar yenileme ve Satılmışoğlu Mahallesi’nde de yol bakım çalışmalarına aralıksız biçimde devam ediyor.

Yaz dönemi boyunca ihtiyaç görülen mahallelerde üst yapı ve ulaşıma yönelik çalışmaların devam edeceğini belirten yetkililer, çalışmaların süreceğini ifade etti.