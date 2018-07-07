Tepebaşı Belediyesi Filistinli iş adamlarının dikkatini çekti

Eskişehir’de faaliyetlerde bulunan bir ihracat firmasından Murad Elmuhandis, Ahmet Selimoğlu, Müfide Kurtar’ın davetleri ile Filistin’in yanı sıra Dubai ve Suudi Arabistan’da çeşitli faaliyetler gösteren iş adamları Halid Aburahma, Musa Mesudi, Şukri Kurraz, yeni yatırım değerlendirmeleri için Eskişehir’e geldi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı ziyaret eden iş adamları, Başkan Ataç ile planladıkları yatırımları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Ataç ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede, Filistin’in Salfeet Belediyesi ile ’Kardeş Şehir’ olma konusunda son aşamaya gelindiğini belirtirken, işbirliklerinin gelişmesini önemsediklerini söyledi.