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07 Temmuz 2018 11:39

Tepebaşı Belediyesi Filistinli iş adamlarının dikkatini çekti

Tepebaşı’na yapmayı planladıkları bir dizi yatırım için Eskişehir’e gelen Filistinli iş adamları, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile fikir alışverişinde bulundu.

Tepebaşı Belediyesi Filistinli iş adamlarının dikkatini çekti

07 Temmuz 2018 11:39


Eskişehir’de faaliyetlerde bulunan bir ihracat firmasından Murad Elmuhandis, Ahmet Selimoğlu, Müfide Kurtar’ın davetleri ile Filistin’in yanı sıra Dubai ve Suudi Arabistan’da çeşitli faaliyetler gösteren iş adamları Halid Aburahma, Musa Mesudi, Şukri Kurraz, yeni yatırım değerlendirmeleri için Eskişehir’e geldi. Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç’ı ziyaret eden iş adamları, Başkan Ataç ile planladıkları yatırımları hakkında fikir alışverişinde bulundu. Başkan Ataç ziyaret hakkında yaptığı değerlendirmede, Filistin’in Salfeet Belediyesi ile ’Kardeş Şehir’ olma konusunda son aşamaya gelindiğini belirtirken, işbirliklerinin gelişmesini önemsediklerini söyledi.




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