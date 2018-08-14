Tepebaşı Belediyesi kurban bağışlarını kabul edecek

Öte yandan ekipler, kurban kesecek vatandaşlar için mesaide olacak.

Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı’nda Çamlıca Aşevi ile Alzheimer ve Yaşlılar Konuk Evi için duyarlı vatandaşlardan gelecek bağışları kabul edecek. Vatandaşlar, ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere bağışlarını Tepebaşı Belediyesi’ne bağlı hizmet noktalarına yapabilecek. Tepebaşı Belediyesi Alzheimer ve

Yaşlılar Konuk Evi’ne nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşlar, Vakıfbank Eskişehir Şubesi Sağlık İşleri Müdürlüğü Alzheimer Merkezi Bağış hesabına; TR28 0001 5001 5800 7300 8781 65 IBAN numarası ile bağışta bulunabilecek. Nakdi bağış yapmak isteyen vatandaşlar 0 (222) 211 40 00 numaralı telefondan 1402’yi tuşlayarak veya 0 (530) 604 94 35 numaralı telefondan ilgililere ulaşarak konuya ilişkin bilgi alabilecek. Ayrıca vatandaşlar kurban bağışlarını da Tepebaşı Belediyesi Aşevi’ne yapabilecek. Kurban bağışları, Uluönder Kapalı Pazaryeri’nde oluşturulacak bağış noktası ve Çamlıca Mahallesi’nde faaliyet gösteren Nihal-İsmail Akçura Aşevi’nden kabul edilecek. Kurban bağışı konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar ise 0 (222) 340 04 02 numaralı telefondan yetkililere ulaşabilecek.

Ekipler mesaide olacak

Tepebaşı Belediyesi, Kurban Bayramı’nda vatandaşların kurbanlarını sorunsuz ve huzur içinde kesebilmeleri için mesaide olacak. Kurban kesecek vatandaşların,

Muttalip Mahallesi’nde bulunan kurban pazarından aldıkları kurbanlıklarını Uluönder Kapalı Pazaryeri’nde oluşturulacak kesim alanına götürebilmeleri için ücretsiz nakil araçları tahsis edildi. Kurban kesimi, bayramın ilk gününde 08.00-13.00 saatleri arasında yapılacak. Kurbanlıkların sağlık koşullarına uygun ve kontrollü bir şekilde kesilmesi için veteriner hekim görev yapacak. Belirlenen yerler dışında kurban satış ve kesiminin önüne geçmek için ise zabıta ekipleri görev yapacak. Yasalara aykırı satış ve kesim yapılmaması için Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler görevlerinin başında olacak. Ayrıca yaşanabilecek kazalara karşı da tam donanımlı bir sağlık ekibi de bir ambulans ile kesim alanında hazır bulundurulacak. Uluönder Kapalı Pazaryeri’ne gelen vatandaşlara, kurbanları kesilirken alanda

sıcak çorba ve çay ikramı da yapılacak. Kesimi yapılan kurbanlıklar, görevli personel tarafından parçalar halinde özenle paketlenerek kurban sahiplerinin evlerine ücretsiz servis edecek.