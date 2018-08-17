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17 Ağustos 2018 14:09

Tepebaşı Belediyesi Kurban Bayramı denetimlerini sürdürüyor

Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri Kurban Bayramı öncesinde denetleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Tepebaşı Belediyesi Kurban Bayramı denetimlerini sürdürüyor

17 Ağustos 2018 14:09


Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kurban Bayramı dolayısıyla gıda denetimlerine hız kesmeden devam ediyor. Bayramlarda tüketimi artan tatlı, pasta, börek, şekerleme ve kuruyemiş imalat ve satışı yapan iş yerlerinde kontrollerini artıran ekipler, vatandaşların sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi adına yoğun çaba gösteriyor. Ekipler yaptıkları denetlemelerde, işletmelerin yönetmeliklere uygun çalışıp çalışmadıkları, hijyen, gramaj ve etiket yönünden uygunluklarını kontrol ediyor. Zabıta Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada vatandaşların ruhsatlı ve kayıtlı işletmelerden alışveriş yapmalarının önemine vurgu yapılarak karşılaşılacak herhangi bir olumsuz durumda ise 444 44 26 numaralı Mavi Masa istek ve şikayet hattından ya da 0 (222) 320 14 44 numaralı telefondan yetkililere ulaşılabileceği belirtildi.


Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı’nın huzurlu ve sağlıklı bir biçimde geçirilebilmesi için çalışmalarına 7/24 devam edecek.




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