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07 Ağustos 2018 16:16

Tepebaşı Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır

Tepebaşı Belediyesi Uluönder Kapalı Pazar yerinde oluşturduğu kurban kesim alanı ve aldığı tedbirlerle ilçe halkının Kurban Bayramı’nı sorunsuz bir şekilde geçirmesini sağlayacak.

Tepebaşı Belediyesi Kurban Bayramı’na hazır

07 Ağustos 2018 16:16


Kesim alanına götürülecek kurbanlıklar için ücretsiz kurban nakil araçları tahsis edilirken, vatandaşların ücretsiz, sağlıklı ve huzurlu bir ortamda kurban kesimini yapmaları için gerekli önlemler alındı. Veteriner İşleri Müdürlüğü, kurbanlıkların sağlık koşullarına uygun ve kontrollü bir şekilde kesilmesi için veteriner hekim görevlendirirken, belirlenen yerler dışında kurban satış ve kesiminin engellenmesi için görevlendirilen zabıta ekipleri de, kurallara aykırı satış ve kesim yapılmaması için görevlerinin başında olacak. Öte yandan tam donanımlı sağlık ekibi de bir ambulans ile alanda hazır bulundurulacak. Uluönder Kapalı Pazaryeri’ne gelen vatandaşlar, kurbanları kesilirken Kültür Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan alanda sıcak çorba ve çay ikramı yapacak. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlükleri tarafından oluşturulan acil müdahale ekipleri de bayram boyunca kent halkının hizmetinde olacak.


Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de bayram öncesinde yoğunlaştırdığı denetimlerini bayramda da sürdürecek.




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