Tepebaşı Belediyesi personeli Sarıcakaya’da moral depoladı

Sarıcakaya, Eskişehir Tepebaşı Belediyesi personeli ve ailelerini Atılgan Aqua Park Eğlence ve Terapi Merkezinde ağırladı. Personelin yaz ayı buluşması kapsamında düzenlenen pikniğe Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı. Davetliler aileleriyle birlikte Sarıcakaya’nın doğal güzelliklerinin yanı sıra; Atılgan Aqua Park Eğlence Terapi Merkezinde havuzun keyfini doyasıya çıkarttı. Çocuklar kendileri için kurulan şişme oyun parkurlarını bir an boş bırakmadı. Tüm davetlilerle yakından ilgilenen Ataç, “Fedakar ve çalışkan belediye personelimiz ve değerli aileleri ile yaz buluşmasında bir araya geldik. Tepebaşı artık büyük bir aile haline geldi. Pek çok öncü ve örnek projeye imza atmamızda arkadaşlarımızın büyük emeği var” dedi.

Pikniğe katılan personel ise Sarıcakayalıların misafirperliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirirken, Başkan Ataç’a kendileri adına düzenlenen anlamlı günden dolayı teşekkürlerini iletti.