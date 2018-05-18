Tepebaşı Belediyesi’nden çevre duyarlılığı

Belediyenin web sitesinde yer alan Nereye Atayım? uygulaması ile çevre bilincini arttırmak amaçlanıyor. Atıkların kaynağında düzgün toplanması ve geri dönüştürülmesi konusunda gelişen yeni şartlara göre, ülkemizde mevzuat düzenlemeleri yapılırken, Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü geri dönüştürülebilir atıklar için bu konudaki gelişmeleri yakalamak adına yeni bir sistem ihtiyacını karşılayarak Nereye Atayım? uygulaması yürütüyor. Uygulamasının amacı, geri dönüştürülmesi için atıkların kaynağında düzgün toplanmasını kolaylaştırmak ve toplama ekipmanlarının doğru takip edilebilmesi için envanter kayıtlarını oluşturmak. Tepebaşı Belediyesi, bu uygulamayı Türkiye’de kullanan 95 belediyeden biri oldu. Buna göre vatandaşlar, diledikleri anda Tepebaşı Belediyesi web sitesine girerek, karışık topladıkları ambalaj atıkları veya ayrı topladıkları pet şişeler için bulundukları yere en yakın olan konteyner ve pet şişe kafeslerinin yerlerini güncel haritalardan kolaylıkla görebilecekler.