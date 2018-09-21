Tepebaşı Belediyesi'nden ‘Dünya Alzheimer Günü' söyleşisi

‘Başta hafıza kaybı olmak üzere zihinsel ve davranışsal bozukluklara yol açan ilerleyici bir beyin hastalığı' olarak geçen Alzheimer ile ilgili toplum bilincini geliştirmek adına Eskişehir Zübeyde Hanım Kültür Merkezi'nde bir organizasyon düzenlendi. Pek çok hasta ve hasta yakınının bulunduğu söyleşiye, Tepebaşı Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Ataç da katıldı. Tepebaşı Belediyesi Alzheimer Konuk Evi hastaları ve hasta yakınlarının hazırladığı kısa film ve müzik dinletisiyle başlayan söyleşi, Eskişehir Alzheimer Derneği Başkanı Nöroloji Uzmanı Demet Özbabalık ve Alzheimer Konuk Evi Sorumlu Hekimi Psikiyatri Uzmanı Rabia Ay'ın hastalık ile ilgili bilgilendirme yapması ve gelen soruları yanıtlamasıyla devam etti.

"Yaşam Köyü, dünyada tek"

Tepebaşı Belediyesi tarafından kurulan Yaşam Köyü ve Alzheimer Konuk Evi faaliyetlerinin, 45 metrekarelik küçük bir dairede başladığını ifade eden Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, “Hiçbir zaman satmayı düşünmedim oraları. O villara talip çok çıkardı ama satmayı hiç düşünmedim. Eskişehir'imiz de eksik olan bir şeyi, bilim insanlarımız da varken onlarla beraber bu eksiğimizi tamamlayalım dedik. Projenin bütününe baktığımızda bir sosyal proje, bir sağlık projesi gibi ama tahmin ediyorum Türkiye'de bu tarz bir proje yok. Şimdi o projenin üstüne bir de akıllı şehir projesi bindi. O binince inanın Dünya'da tek oldu o sistem. Yaşam Köyü, dünyada tek oldu. Bununla tabiî ki iftihar ediyoruz. Bu çalışmalarımızda Eskişehirli hayırseverler çok büyük destek verdi” dedi.

"Orada hastaların bir arada yaşaması çok önemli"

Ataç, gelecekte imkan olursa Yaşam Köyü'nde daha çok hastaya ev sahipliği yapmak için ellerinden geleni yapacaklarını dile getirdi ve “Orada hastalarımızın bir arada yaşaması o kadar önemli ki, gelen hastaların daha iyiye gittiğini görmek beni çok sevindiriyor. Ama neticede tabiî ki iyileşmeyen bir hastalık bugünkü şartlarda. Ama onların iyi vakit geçirmesi, mutlu olmaları ve o hayatı o şekilde iyi noktalarda götürmesi bizim için en övünülecek tarafı, en takdir edilecek tarafı. Önemli olan bu ülkenin insanının hayatlarını sağlıklı olarak sürdürebilmesi ve mutlu olabilmeleri. Eğer insanların yüzü gülüyorsa, mutluysa bu mutluluk bizde defalarca daha fazla olacak” diye konuştu.

"Alzheimer için inanılmaz paralar harcanıyor"

Türkiye'nin dördüncü büyük Alzheimer ülkesi olacağını ve 2050 yılında dünyada 150 milyona yakın Alzheimer hastası olacağını belirten Nöroloji Uzmanı Demet Özbabalık, hastalık için çok yüksek meblaların ödendiğini iletti. Alzheimer'ın kesin bir tedavinin henüz bulunamadığını ancak üzerinde en çok araştırma yapılan hastalık olduğu söyleyen Babalık, hastalık ile ilgili farkındalık oluşturmanın önemine dikkat çekti.

Kendi annesinin de Alzheimer hastası olduğunu ifade eden Tepebaşı Belediye Başkanı Yardımcısı Fikriye Güven Zaptiye, çok duygulandığını söyledi ve Uzman Doktor Rabia Ay'a ve Demet Özbabalık'a teşekkürlerini ileterek çiçek hediye etti.