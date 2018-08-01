Tepebaşı Belediyesinden evi yanan aileye yardım eli

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yeşiltepe Mahallesi’nde ikamet eden ve geçtiğimiz ay elektrik kontağındaki arızadan dolayı evlerinde yangın çıkan Havva ve Mustafa Gülpınar çiftini ziyaret etti.

Tepebaşı Belediyesi ekiplerinin yanan evde boya-badana, temizlik ve tadilat işlemlerine başladığı aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ataç, yangın sırasında kimsenin canına zarar gelmemesinin teselli olduğunu belirtti. Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuşaçıkgöz’ün de katıldığı ziyarette, Tepebaşı Belediyesinin ailenin bir an önce evlerine dönebilmesi için gerekeni yapacağını kaydeden Başkan Ataç, çalışmaları da yerinde inceledi.

Elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda evleri kullanılmaz hale gelen Gülpınar ailesi de Başkan Ataç’a ziyareti ve Tepebaşı Belediyesinin yardımları için teşekkürlerini iletti.