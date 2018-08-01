Diğer
Kategoriler
01 Ağustos 2018 16:00

Tepebaşı Belediyesinden evi yanan aileye yardım eli

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Temmuz ayında evleri yanan Gülpınar ailesine ziyarette bulundu.

Tepebaşı Belediyesinden evi yanan aileye yardım eli

01 Ağustos 2018 16:00


Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Yeşiltepe Mahallesi’nde ikamet eden ve geçtiğimiz ay elektrik kontağındaki arızadan dolayı evlerinde yangın çıkan Havva ve Mustafa Gülpınar çiftini ziyaret etti.


Tepebaşı Belediyesi ekiplerinin yanan evde boya-badana, temizlik ve tadilat işlemlerine başladığı aileye geçmiş olsun dileklerini ileten Başkan Ataç, yangın sırasında kimsenin canına zarar gelmemesinin teselli olduğunu belirtti. Yeşiltepe Mahallesi Muhtarı Meryem Kuşaçıkgöz’ün de katıldığı ziyarette, Tepebaşı Belediyesinin ailenin bir an önce evlerine dönebilmesi için gerekeni yapacağını kaydeden Başkan Ataç, çalışmaları da yerinde inceledi.


Elektrik kontağından çıkan yangın sonucunda evleri kullanılmaz hale gelen Gülpınar ailesi de Başkan Ataç’a ziyareti ve Tepebaşı Belediyesinin yardımları için teşekkürlerini iletti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
31
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    31°C
  • Cuma
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    31°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç