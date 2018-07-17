Tepebaşı Belediyesinden “İmar Barışı” duyurusu

Yayımlanan duyuruda, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından, kamuoyunda ‘İmar Barışı’ olarak bilenen 7143 sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılanması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun yayımlanmasıyla vatandaşlar e-devlet üzerinden kayıtlarını yaptırabiliyor. Vergi ve Diğer Bazı Alacakların yeniden yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik yapılmasına ilişkin 7143 Sayılı Kanunun, 18 Mayıs 2018 tarihi ve 30425 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığını belirterek söz konusu kanunun 16. maddesi ile 3194 Sayılı İmar Kanunu’na geçici madde eklenmişti. Geçici 16. madde ile ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31.10.2018 tarihine kadar başvurulması ve 31.12.2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebilecektir" denildi.

Son başvuru tarihi 31 Ekim

Ayrıca; Yapı Kayıt Belgesi’nin alındığı yapılara geçici olarak su, elektrik ve doğalgaz bağlanabileceğini de belirten yetkililer, söz konusu yapılarda ilgili kanun uyarınca alınmış yıkım kararları ile tahsil edilemeyen idari para cezalarının da iptal edileceğine vurgu yaptı. Yapı Kayıt Belgesi alınması ile ilgili bilgiler de veren yetkililer, “31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar Yapı Kayıt Belgesi alabiliyor ve müracaatın 31 Ekim 2018 tarihine kadar yapılması ve Yapı Kayıt Belgesi bedelinin de 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenmesi gerekiyor. Belge için yapı maliklerinden herhangi birisi veya vekili tarafından e-Devlet üzerinden yapı kayıt sistemindeki, Yapı Kayıt Belgesi formunun doldurulması suretiyle ya da ilgili kurum ve kuruluşlara başvurmak suretiyle müracaatta bulunulabilir” ifadelerine yer verildi.

Tepebaşı Belediyesi yetkilileri, vatandaşların konu hakkında bir sorunla karşılaşması durumunda Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünden bilgi alınabileceğini kaydetti.