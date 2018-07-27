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27 Temmuz 2018 16:23

Tepebaşı bölgesindeki 45 kırsal mahallede sürdürülen üstyapı çalışmaları

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt.

Tepebaşı bölgesindeki 45 kırsal mahallede sürdürülen üstyapı çalışmaları

27 Temmuz 2018 16:23

Ahmet Ataç, Tepebaşı bölgesindeki 45 kırsal mahallede sürdürülen üstyapı çalışmalarının bu yıl itibari ile tamamlanacağını söyledi.


Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından sürdürülen üstyapı çalışmaları kent merkezinin yanı sıra kırsal mahallelerde de aralıksız sürüyor. Nemli Mahallesi Muhtarı İbrahim Koçhan, Ahmet Ataç’a tamamlanan yol yapım çalışmalarından ötürü mahalle sakinleri adına teşekkür etti. Başkan Ataç’ın Nemli Mahalle Muhtarlığında ziyaret ettiği Koçhan, “Sayın Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç’ın mahallemize yapmış olduğu hizmetlerden dolayı yöresel Kafkas kamasını kendilerine takdim ediyorum. Bizi çamurdan kurtardı. Başkanımızla sürekli istişare halindeyiz, çalışmalarımız sürüyor. Kendisinden her türlü desteği alıyoruz. Mahallemiz adına kendisine teşekkür ediyorum” diye konuştu.


Kendisine hediye edilen yöresel Kafkas kamasından ötürü teşekkür eden Başkan Ataç ise “Sevgili İbrahim Koçhan’a hediyesinden ötürü çok teşekkür ediyorum. Çok nazik bir davranış, çok değerli bir hediye. Yasalarla 45 köy mahalle olarak bize geçmişti. Sonrasında başlattığımız çalışmalar aralıksız devam ediyor. Bu sene sonunda 45 kırsal mahallemizin 45’inde de çalışmalar tamamlanmış olacak. Nemli Mahallemiz de çalışmaların tamamlandığı noktalardan bir tanesi. Nemli’de çamur ve tozun ortadan kalktığı için mutluyum” dedi. Mahalleden çıkartılan manyezit madeni konusuna da değinen Ataç, “Manyezit Eskişehir için önemli bir kazanç. Böyle bir madenin çıkması kentimize hem ulusal hem de uluslararası bir değer kazandırıyor” ifadelerini kullandı.




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