Diğer
Kategoriler
26 Mayıs 2018 12:33

Tepebaşı çiçek açıyor

Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün Zincirlikuyu’da bulunan seralarında yetiştirilen çiçekler, ilçenin dört bir yanını süslemeye devam ediyor.

Tepebaşı çiçek açıyor

26 Mayıs 2018 12:33


75 dönüm üzerinde kurulu sera ve fidanlık alanda bitkilerin bakımının yanı sıra mevsimlik çiçek üretimi de gerçekleştirilirken, üretilen çiçekler Tepebaşı bölgesinin güzelleştirilmesine büyük katkı sağlıyor. Bu kapsamda son olarak 8 kişilik bir ekip, Batıkent Mahallesi’nde bulunan yeşillik alanlarda çiçeklendirme çalışması gerçekleştirdi. 40 metrekarelik alanın çiçeklendirmesi 2 gün sürdü ve 2 bin 200 adet çiçek kullanıldı. Aslanağzı, petunya, ateş çiçeği, ekinezya ve vapur dumanı türlerinden çiçeklerin kullanıldığı alan, çalışmaların tamamlanması ile güzel bir görünüme kavuştu. Vatandaşlar çiçeklendirme çalışmalarından ötürü memnuniyetini ifade ederken Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların devam edeceği bilgisini verdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
22
°
C
Kuvetli Sağnak Yağışlı
  • Pazar
    Kuvetli Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Salı
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    24°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    25°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç