Tepebaşı çiçek açıyor

75 dönüm üzerinde kurulu sera ve fidanlık alanda bitkilerin bakımının yanı sıra mevsimlik çiçek üretimi de gerçekleştirilirken, üretilen çiçekler Tepebaşı bölgesinin güzelleştirilmesine büyük katkı sağlıyor. Bu kapsamda son olarak 8 kişilik bir ekip, Batıkent Mahallesi’nde bulunan yeşillik alanlarda çiçeklendirme çalışması gerçekleştirdi. 40 metrekarelik alanın çiçeklendirmesi 2 gün sürdü ve 2 bin 200 adet çiçek kullanıldı. Aslanağzı, petunya, ateş çiçeği, ekinezya ve vapur dumanı türlerinden çiçeklerin kullanıldığı alan, çalışmaların tamamlanması ile güzel bir görünüme kavuştu. Vatandaşlar çiçeklendirme çalışmalarından ötürü memnuniyetini ifade ederken Tepebaşı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü yetkilileri, çalışmaların devam edeceği bilgisini verdi.