Tepebaşı en büyük 168 ilçe arasında 8'inci oldu

Tepebaşı Belediyesi, “İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler (İGE-İ) 2017” araştırmasında yapılan değerlendirmeler neticesinde 4 sıra birden yükselerek genel sıralamada 8'inci sırada yer almayı başardı. Araştırma sonucuna göre dereceye giren belediyelere ödülleri, İstanbul'da düzenlenen törende verildi.

İnsani Gelişme Vakfı'nın (İNGEV), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) hedefleriyle bağlantılı olarak ilçeler arasında bu yıl ikincisini hazırladığı “İnsani Gelişme Endeksi-İlçeler 2017” (İGE-İ) raporunun sonuçları açıklanmıştı. Gerçek verilere dayanarak yapılan araştırmalar sonucunda dereceye giren belediyelere, düzenlenen tören ile ödülleri takdim edildi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi'nden Prof. Dr. Murat Şeker koordinasyonunda, büyükşehir sınırları içinde yer alan bütün ilçeler ile en yüksek nüfusa sahip 186 ilçede yapılan araştırmaya göre Tepebaşı Belediyesi, 8'inci sırada yer aldı. Eğitim, sağlık, sosyal hayat, yönetişim, şeffaflık, çevre, ulaşım ve altyapı gibi objektif göstergeler içeren 65 kritere göre yapılan sıralamada Tepebaşı Belediyesi, 30 ilçenin kendisine yer bulduğu “Yeşil Bölge” olarak adlandırılan “Çok Yüksek İnsanı Gelişme” grubunda 8'inci oldu.

İstanbul'da düzenlenen törende ödüller sahiplerini bulurken, Tepebaşı Belediyesi'nin ödülünü Belediye Başkan Yardımcısı Melih Savaş aldı. Tepebaşı Belediyesi araştırmada büyükşehir sınırları içinde yer alan bütün ilçeler ile nüfusu en yüksek 186 ilçede düzenlenen ve 7 endeksin ortalaması ile ortaya çıkarılan "İnsani Gelişme Endeksi" raporuna göre "Çok Yüksek İnsani Gelişme" grubunda Beşiktaş, Kadıköy ve Çankaya gibi ilçelerin ardından 8. sırada yerini aldı.

Törende Tepebaşı Belediyesi'nin kazandığı ödülü alan Başkan Yardımcısı Savaş, yaptığı konuşmada, “Bu ödülü başta Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç, çalışma arkadaşlarım ve bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Tepebaşı halkı adına alıyorum. Herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.