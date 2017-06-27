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27 Haziran 2017 17:11

Tepebaşı fen işleri hız kesmiyor

Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, gerek merkezde gerekse kırsal mahallelerdeki çalışmalarını sürdürüyor.

Tepebaşı fen işleri hız kesmiyor

27 Haziran 2017 17:11


Emirceoğlu, Sakintepe ve Musaözü mahallelerinde yolları onaran ekipler, Fatih Mahallesi Karahan Sokak’ta ise asfalt döküyor. Batıkent ve Hoşnudiye mahallelerinde de çalışan ekipler, vatandaşların fiziki yapısı daha iyi bir Tepebaşı’nda yaşayabilmeleri için ara vermeden çalışıyor.


Ayrıca hava şartlarını iyi değerlendirmeye gayret eden Tepebaşı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, yaz döneminde belirledikleri program çerçevesinde Tepebaşı’nın üst yapısını fiziki olarak daha üst noktalara taşıyacaklarını bildirdi.




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