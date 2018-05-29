Tepebaşı gençlik merkezleri iyi örnek seçildi

Avrupa Birliği Erasmus Plus programı tarafından hibelendirilen ve Kadir Has Üniversitesi, İstanbul Valiliği ile Şişli Belediyesi’nin ortaklaşa yürüttüğü projenin son toplantısında Türkiye’den iyi örnek olarak seçilen 3 gençlik merkezi tecrübelerini paylaştı.

Belediyelerin kurduğu gençlik merkezleri içerisinde iyi örnek seçilen Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri temsilcileri, etkinlikte ne tür çalışmalar yürütüldüğü, gönüllüler ile ne tür projeler gerçekleştirildiği, gençlerin katılımının nasıl sağlandığı gibi konulardaki tecrübelerini katılımcı gençler, sivil toplum örgütleri, belediye yetkilileri ve diğer konuklarla paylaştı.

Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nin yanı sıra Samsun TOG İğne Deliği Gençlik Merkezi ve Mardin Gençlik ve Kültür Evi temsilcileri de etkinlikte yürüttükleri faaliyetlerden örnekler paylaşarak sunumlar gerçekleştirdi. Toplantıda ayrıca gençlerin belediyelerden ve belediyelere bağlı gençlik merkezlerinden beklentileri ve görüşleri de alındı.