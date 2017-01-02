Tepebaşı gençlik merkezleri kente yön veriyor

Eskişehir’de, gençlerin birbirleri ile dayanışmasını ve ellerindeki bilgi ve becerileri halkın diğer kesimleri ile paylaşmasını amaçlayan Tepebaşı gençlik merkezlerinde aktif rol alan gençler, ürettikleri projelerle örnek oluyorlar.

Kent yaşamında farklı bir yeri olan ve geleceği şekillendirecek olan gençler, Tepebaşı Belediyesi’nin kendilerine tanıdığı imkanları en iyi şekilde kullanarak, 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezlerinde birbirinden önemli başarılara ve projelere imza atıyorlar. Yapılan açıklamaya göre; 29 Ekim Gençlik Merkezi, gençlerin serbest zamanlarını sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmelerini, kendilerini rahat ifade etmelerini, arkadaşlık kurmalarını, farklı bakış açıları kazanmalarını amaçlıyor. Merkezde 2016 yılı içerisinde Satranç, Fitness-Pilates-Zumba, Kısa Film Senaryo Yazarlığı, Öykü Yazarlığı, Diksiyon, Yaratıcı Drama, Doğaçlama Tiyatro ve GSF Karakalem Hazırlık Kursu gibi 23 farklı başlıkta açılan eğitimden bin 451 kişi hizmet aldı. 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde ise eğitimler, gönüllü olarak destek veren eğitmenlerle gerçekleştiriliyor. 2016 yılı içerisinde toplamda 26 farklı başlıkta açılan eğitimlere 1200 kişi kayıt olurken, 895 kişi devam etti. Ali İsmail Korkmaz Sahnesi ise 2016 yılında 27 oyuna ev sahipliği yaptı. Gösterilere bin 800 kişi katılırken burada düzenlenen toplantılarda ise 2 bin 670 kişi yer aldı. Belirli bir program dahilin de üniversite öğrencilerinin ücretsiz kullanabildiği çamaşır odasında, 2 adet çamaşır makinesi, 1 adet çamaşır kurutma makinesi bulunuyor. 2016 yılı içerisinde yaklaşık 450 kişi bu hizmetten yararlanmıştır.

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Yapılan açıklamada, 19 Mayıs Gençlik Merkezi eğitimlerin yanı sıra gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projeleri ile ön plana çıktığı anlatılarak şöyle denildi;

"2012 yılından beri Tepebaşı Belediyesi 19 Mayıs Gençlik Merkezi tarafından yürütülen bu proje ile, hastanede yatarak ve ayakta tedavi gören çocuklara ve şehir merkezinden uzakta kalan dezavantajlı çocuklara moral ve motivasyon sağlamak, tedavi ve eğitim süreçlerine katkıda bulunmak amaçlanıyor. Proje kapsamında toplanan pijama, giysi, terlik, oyuncak, çorap, kırtasiye malzemesi ve kitap gibi çok sayıda yardım malzemesi toplanarak sürekli olarak lösemi tedavisi gören ve ihtiyaç sahibi çocuklara ve ailelerine ulaştırılmaktadır. Ayrıca gönüllü gençler tarafından gerçekleştirilen ücretli tiyatro gösterilerinden elde edilen gelir doğrudan çocukların ailelerine ulaştırılmaktadır. Hanımeli Sokakta da anneler tarafından hazırlanan el ürünü malzemelerin satışı gerçekleştirilerek elde edilen gelir doğrudan hastanede yatan çocukların temizlik ve bakım ihtiyaçları için kullanılmaktadır. Tüm bu etkinliklere ise, Bahar ve Güz dönemlerinde toplamda 40 Topluma Hizmet Uygulaması Dersi öğrencisi ve 60 gönüllü olmak üzere toplam 100 kişilik bir ekip ile Gençlik Merkezi bünyesinde devam ediyor. Kış aylarının vazgeçilmezi sıcak çorba dağıtımı bahar döneminde Ocak - Mayıs; güz döneminde ise Ekim - Aralık ayları arasında 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde devam etmiştir. Toplamda 3 bin kişi 2016 yılında bu etkinlikten faydalanmıştır."