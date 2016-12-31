Diğer
Kategoriler
31 Aralık 2016 15:17

Tepebaşı gençlik merkezlerindeki eğitimlerden 2 bin 651 kişi faydalandı

Tepebaşı gençlik merkezlerindeki eğitimlerden 2 bin 651 kişi faydalandı

31 Aralık 2016 15:17

Tepebaşı Belediyesi’nin 29 Ekim ve 19 Mayıs gençlik merkezlerinde bu yıl toplam 49 branşta açılan eğitimlerden 2 bin 651 kişi faydalandı.
Tepebaşı Belediyesi’nin gençlere emanet ettiği gençlik merkezleri, bir yılı daha keyifle üreterek geçirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Tepebaşı Belediyesi gençlik merkezlerinin her yıl kayıtlarının büyük ilgi gördüğü gençlik merkezleri 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezi 2016’da da binlerce gence kapılarını açtı. Gençlerin serbest zamanlarını sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmelerini, kendilerini rahat ifade etmelerini, arkadaşlık kurmalarını, farklı bakış açıları kazanmalarını, kişisel ve sosyal gelişim fırsatı yakalamalarını, alternatif eğitim yöntemleriyle tanışmalarını, deneyim kazanmalarını, fırsat oluşturmalarını, farkındalık kazanmalarını amaçlayan Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nde 2016 yılında toplam 2 bin 651 kişi çeşitli çalışmalara kayıt yaptırarak merkezlerden faydalandı. 2016 yılı içerisinde Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde 23 farklı başlıkta açılan eğitimden bin 451 kişi faydalanırken 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde toplamda 26 farklı başlıkta açılan eğitimlere bin 200 kişi katıldı.
Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bu başarı ile ilgili olarak, “Gençlik merkezlerimizin yönetimini gençlere bıraktık ve gençler demokratik yönetim anlayışı ile merkezleri üreten, geleceğe yatırım yapan bir yapıya dönüştürdü. Onlarla gurur duyuyorum” diyerek gençlik merkezlerinin faaliyetlerine değindi.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ESKİŞEHİR HABERLERİ
ESKİŞEHİR HAVA DURUMU
-2
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    -2°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    -3°C
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    -3°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    -2°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç