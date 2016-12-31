Tepebaşı Belediyesi’nin 29 Ekim ve 19 Mayıs gençlik merkezlerinde bu yıl toplam 49 branşta açılan eğitimlerden 2 bin 651 kişi faydalandı.

Tepebaşı Belediyesi’nin gençlere emanet ettiği gençlik merkezleri, bir yılı daha keyifle üreterek geçirmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Tepebaşı Belediyesi gençlik merkezlerinin her yıl kayıtlarının büyük ilgi gördüğü gençlik merkezleri 19 Mayıs ve 29 Ekim Gençlik Merkezi 2016’da da binlerce gence kapılarını açtı. Gençlerin serbest zamanlarını sosyal ve kültürel faaliyetlerle değerlendirmelerini, kendilerini rahat ifade etmelerini, arkadaşlık kurmalarını, farklı bakış açıları kazanmalarını, kişisel ve sosyal gelişim fırsatı yakalamalarını, alternatif eğitim yöntemleriyle tanışmalarını, deneyim kazanmalarını, fırsat oluşturmalarını, farkındalık kazanmalarını amaçlayan Tepebaşı Belediyesi Gençlik Merkezleri’nde 2016 yılında toplam 2 bin 651 kişi çeşitli çalışmalara kayıt yaptırarak merkezlerden faydalandı. 2016 yılı içerisinde Tepebaşı Belediyesi 29 Ekim Gençlik Merkezi’nde 23 farklı başlıkta açılan eğitimden bin 451 kişi faydalanırken 19 Mayıs Gençlik Merkezi’nde toplamda 26 farklı başlıkta açılan eğitimlere bin 200 kişi katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, bu başarı ile ilgili olarak, “Gençlik merkezlerimizin yönetimini gençlere bıraktık ve gençler demokratik yönetim anlayışı ile merkezleri üreten, geleceğe yatırım yapan bir yapıya dönüştürdü. Onlarla gurur duyuyorum” diyerek gençlik merkezlerinin faaliyetlerine değindi.