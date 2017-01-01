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01 Ocak 2017 15:51

Tepebaşı geri dönüşümde 2016 yılında da lider

Tepebaşı geri dönüşümde 2016 yılında da lider

01 Ocak 2017 15:51

Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, geri dönüşüm çalışmalarını her yıl olduğu gibi 2016 yılında da temiz bir dünya hedefi ile yürütmeye devam etti.
Geri dönüşümün birçok aşamasında duyarlılığı arttırmak için bilgilendirme çalışmaları yapan Tepebaşı Belediyesi ekipleri, bu sayede her yıl artan bir bilinçle atık toplama ağını genişletti. Tepebaşı Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından açıklanan rakamlara göre 2016 yılı Ocak-Kasım aylarında 622 ton bitkisel atık yağ toplanırken, 3 ton atık pil, 8 bin 654 ton ambalaj atığı toplandı. Eğitim ekipleri de temiz bir çevre için geleceğe umut olacak çocuklar ve gençleri geri dönüşüm ve atık toplama konusunda bilgilendirdi. 26 okuldan toplam 3 bin 898 öğrenci çevre eğitimlerine katıldı. Ayrıca 14 okuldan 775 öğrenci de atık ayırma tesislerini gezerek yapılan çalışmaları yerinde görme fırsatı yakaladı.



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