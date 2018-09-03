Tepebaşı ile Salfeet kardeş şehir oldu

Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve Salfeet Belediye Başkanı Abdalkarim A.A. Zubaydi, Tepebaşı Belediyesi ile Filistin’in Salfeet Belediyesini kardeş şehir yapan protokole katılmak için Eskişehir’e geldi. Tepebaşı Belediyesi ile Salfeet Belediyesi imzalanan protokol neticesinde kardeş ilan edildi. Tepebaşı Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen imza törenine Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa ve Salfeet Belediye Başkanı Abdalkarim A.A. Zubaydi katıldı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"Bugün önemli bir gün Tepebaşı Belediyesi ve bölgesi için. Akşam Pişmiş Toprak 12’nci açılış töreni var. Bu törende hem bulunacaklar hem de bugün kardeş şehir protokolünü imzalamış olacağız. Filistin ile Türkiye arasındaki dostluk çok eskiye dayanır. Yeniden de bunu canlandırmak istedik. Gerçekten de canlanıp hayata geçti. Son derece memnuniyetimiz var. Filistin tarafında da aynı memnuniyeti açıkça görüyoruz. Ne kadar doğru bir iş yapıldığını karşılıklı takdir ediyoruz. Diliyoruz ki Filistin’in gelecekte çok iyi noktalarda kendi bağımsızlığını ve demokrasisini koruyup hiç kimseye hesap vermeyecek bir ülke haline gelmesi önemli. Şu an da da zaten öyle. Öyle olduğu için üzerilerine saldırılarda bulunuyorlar. Diliyoruz iyi günlere kavuşsunlar. Burada da biz Türklerin biraz katkısı olursa ne mutlu bize derim."

"İsrail devletinin izin verdiği sürece bir şeyler yapabiliyoruz"

Salfeet Belediye Başkanı Abdalkarim A.A. Zubaydi ise İsrail devletinin izin verdiği sürece bir şeyler yapabildiklerini söyledi. Zubaydi, "Size Filistin sorununu özetleyecek çok ünlü bir dervişten söylem söyleyeceğim. ‘Filistinli olmak sonu gelmeyen bir umuda sahip olmak demektir.’ Bizim güneş enerjisi ile ilgili projelerimiz var. Geri dönüşüm ile ilgili projelerimiz var. Fakat bu projelerin gerçekleşmesi bizim kendi isteğimize bağlı değil sadece. Çünkü biz İsrail devletinin izin verdiği sürece bir şeyler yapabiliyoruz. O yüzden bir şekilde yapmaya çalışıyoruz ama durumumuz bu" diye konuştu.

"70 yıldır evlerine dönmeye can atan Filistinliler dünyada mevcut"

70 yıldır evlerine dönmek için can atan Filistinlilerin dünyada mevcut olduğuna vurgu yapan Başkan Zubaydi, "Bu topraklarda tüm baskılara rağmen aynı şekilde yaşamaya devam etmeye çalışıyoruz. Siz ne kadar şey duyarsanız Trump’ın politikasına, Amerika Büyükelçiliğinin Kudüs’e taşınmasına daha sonra yardımların durdurulmasına baktığımız zaman Filistinliler olarak hala 70 yıldır ellerinde evlerinin anahtarı olup evlerine dönmeye can atan Filistinliler dünyada mevcut. Sonuçta Filistinliler bu direniş yollarını icat eden bir topluluk. Biz burada yaşamaya ve tutunmaya devam edeceğiz. Yaşadığımız sürece bunu da hiçbir zaman bırakmayacağız" şeklinde konuştu.

Son olarak Filistin Ankara Büyükelçisi Dr. Faed Mustafa da Türk halkına samimi bir şekilde kardeş duygular beslediklerini belirterek şunları söyledi:

"Bu kardeş şehir projesine biz 8 ay önce başladık. 8 aydır aramızdaki ilişkiler ve bağlantılar ile buraya kadar getirdik. Filistin sorununun başladığı andan itibaren Türk halkının ve Türkiye’nin Filistin’e olan gerçek ve samimi duygularını çok iyi biliyoruz. Siz de bilin ki Filistin halkı olarak Türkiye’ye ve Türk halkına samimi bir şekilde kardeş duyguları besliyoruz. Filistin ve Türk buluşmaları hep duygulu ve samimiyetle geçiyor. Bu anlaşma ile hem Eskişehir’deki halkımız zamanla birlikte bu ilişkilerin sonuçlarını görecektir. Bu aradaki ilişkilerin hem ekonomik hem kültürel olarak zamanla birlikte artacağına eminim. Zaten siz de biliyorsunuz ki Filistin sizin ikinci vatanınız. Ayrıca da kardeş şehrinizin kapıları her zaman size açık."

Konuşmaların ardından Ataç ve Zubaydi, Tepebaşı Belediyesi ile Salfeet Belediyesini kardeş şehir ilan eden protokolü imzaladı. Protokolün imzalanmasının ardından Başkan Ataç, konuklarına devrim arabasının camdan bir figürünü armağan etti. Filistin heyeti ise Başkan Ataç’a kardeş şehir protokolünün imzalanmasından ötürü teşekkür plaketi takdim etti. Başkan Ataç ve Filistinli yetkililer daha sonra Filistin atkıları takarak hatıra fotoğrafı çektirdi.