Tepebaşı ilesi bayramlaştı

Ahmet Ataç; temizlik işleri, fen işleri şantiyesi ve hizmet binasında çalışan belediye personeli ile bir araya gelerek bayramlarını tebrik etti.

Tepebaşı Belediyesi’ndeki bayramlaşma töreni 3 farklı noktada gerçekleşti. Ahmet Ataç, ilk olarak Fen İşleri şantiyesinde personel ile bayramlaştı. Başkan Ataç daha sonra Temizlik İşleri Şantiyesi’nde müdürlük çalışanları ile bir araya geldi ve personelin bayramını tebrik etti. Başkan Ataç son olarak ise Tepebaşı Belediyesi hizmet binası önündeki bayramlaşma töreninde personelle bayramlaştı. Bayramlaşmalara Başkan Ataç’ın yanı sıra Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcıları, birim müdürleri, personeller, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Tepebaşı İlçe Başkanı Atilay Dalgıç ve CHP Eskişehir Milletvekili Adayı Nuray Akçasoy da katıldı.

3 noktada da tek tek personeli ile bayramlaşan ve bir konuşma yapan Başkan Ataç, “Sizler iyi olduğunuz zaman bende iyi oluyorum. Bizlerin işi yani vatandaşa hizmet etmek çok önemli. Tabi bu bayramı ağız tadı ile geçirmenizi temenni ediyorum. Bayramın ardından ise çok önemli bir seçim, ülkemiz adına bir yol ayrımı var. Beni bilirsiniz, ben siyaseti işim ile hiçbir zaman karıştırmam. 1999’dan beri odamın kapısı kapanmadı, sizler bunu en iyi bilenlersiniz. Ancak sizden ricam Cumhuriyet ve onun değerlerine, hukuka, demokrasiye sahip çıkmanız. Sizden kesinlikle oy kullanmanızı rica ediyorum. İnsanların özgürleştiği, fikirlerini özgürce ifade edebildiği bir gelecek istiyoruz. Artık ülkemizde huzur, adalet ve özgürlük egemen olsun. Bugün Tepebaşı Belediyesi çalışmaları, projeleri ile başarılı bir belediye ise bu özgürlüğü sayesindedir. Herkesin fikrini açıklık ile dile getirebilmesi sayesindedir. Özgürlükler kısıtlandığı zaman ise işler ne yazık ki farklı noktalara gidiyor. Asla bir baskı yapmam ama bir büyüğünüz olarak rica ediyorum oyunuzu kullanırken, aklınızı ve vicdanınızı göz önünde bulundurun. Hepinizin bayramı kutlu olsun. Aileleriniz ile birlikte huzur ve barış içinde geçireceğiniz bir bayram diliyorum” dedi.

Başkan Ataç’ın alkışlar ile biten konuşmasının ardından çektirilen toplu hatıra fotoğrafı ile bayramlaşma sona erdi.