Tepebaşı Kent Enstitüsü'nde çevrimiçi eğitim

Tepebaşı Belediyesi Kent Enstitüsü ile Anadolu'nun aydınlanma sürecini şekillendiren Köy Enstitülerinin sosyal eğitim anlayışını, günümüzün gelişmiş e-öğrenme teknolojileriyle harmanlıyor.

Tepebaşı Belediyesi bireysel ve kurumsal öğrenme ihtiyaçlarını, hem uzaktan hem de yüz yüze öğrenme yöntemleriyle Kent Enstitüsü projesi ile karşılıyor. Yenilikçi bir yaşam boyu öğrenme platformu olan Tepebaşı Kent Enstitüsü'nde dersler ve kayıtlar devam ediyor.

Vatandaşların yeni şeyler öğrenme ihtiyaçlarını karşılayan Kent Enstitüsü eğitimleri, Tepebaşı Belediyesi tarafından Anadolu Üniversitesi işbirliğiyle ücretsiz olarak veriliyor. Üniversite-sektör işbirliği olması ile de dikkat çeken projede eğitimler alanlarında uzman akademisyenler tarafından hazırlandı. Vatandaşların eğitim, beceri ve üretim döngüsünün tamamlaması ve kentsel yaşam becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor. Tepebaşı Belediyesi hizmet merkezlerinde verilen eğitimlerin, yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yüz yüze ve bilgisayar aracılığıyla internet üzerinden sunulması ile tüm vatandaşları kapsayan bir kent gelişim modeli olması sağlanıyor.

Nitelikli eğitim Kent Enstitüsü'nde

Anadolu Üniversitesi ile birlikte hazırlanan ve uygulamaya alınan uzaktan eğitimlerden 16 yaş üzerindeki tüm vatandaşlar yararlanabiliyor. Anadolu Üniversitesi eğitmenleri tarafından hazırlanan eğitimler, katılımcıların bilgiye erişimini kolaylaştıran, hızlı, pratik ve geçerliliği olan eğitimler olarak dikkat çekiyor. Eğitimler, hem çevrimiçi sistem üzerinden hem de Belde Evleri'nde yüz yüze eğitim olarak yapılabiliyor. Eğitimler sonunda katılımcılara katılım belgesi veya sertifika takdim edilecek. Tepebaşı Kent Enstitüsü ile vatandaşlara sunulan dersler haftada 1-2 saat olmak üzere 3 ila 12 hafta boyunca devam ediyor. Etkili iletişim eğitimi kapsamında bireysel iletişimin geliştirilmesine ilişkin püf noktaları ve öneriler güncel örnekler eşliğinde katılımcılara sunuluyor. 3 hafta süren eğitim ile katılımcıların kendi iletişim becerilerini keşfetmeleri ve sahip oldukları ya da olamadıkları becerileri nasıl geliştirebileceklerini öğrenebilmeleri amaçlanıyor.

4 hafta süren Müşteri İlişkileri eğitimi kapsamında ise müşteri odaklı anlayış çerçevesinde iş yaşamındaki müşteri ilişkilerinin nasıl düzenlenmesi gerektiğine ilişkin güncel ve pratik bilgiler sunuluyor. Eğitim ile katılımcılarının iş yaşamlarındaki müşteri ilişkilerinin en üst düzeye çekilmesi amaçlanıyor. Gıda Güvenliği eğitimleri de 3 hafta süreyle devam ederken, gıda güvenliğine ilişkin farkındalığın artırılması amacıyla tehlikelerin nasıl en aza indirgeneceği, ortaya çıkan hataların nereden kaynaklandığını ve bu hatalara nasıl çözüm bulunabileceği uygulamalı olarak sunuluyor. 4 hafta süren Finans Okuryazarlığı derslerinde ise katılımcılara finansal okuryazarlık, gündelik hayatta bireyin karşılaştığı temel finansal durumlara karşı sorunları çözebilme ve bilinçli bir şekilde finansal kararlar almasını sağlayan yeterlilik ya da kabiliyet olarak tanımlanıyor. En çok ilgi gören eğitimler arasında bulunan başlangıç seviyesi İngilizce ise 12 haftalık bir periyoda yayılıyor. Bu sürede katılımcılar tamamı interaktif bir sunumla İngilizce dilini hızlı ve kolay bir biçimde öğrenebiliyor. Bu eğitim kapsamında uluslararası eğitim sistemlerine (CEFR) uygun olarak hazırlanan ICU English Online İngilizce Eğitim Sistemi kullanılıyor.

Kayıtlar devam ediyor

Kayıtların ve eğitimlerin devam ettiği Tepebaşı Kent Enstitüsü'nde, toplam 8 dersin içeriği hazırlanmış durumda. Girişimcilik, Sosyal Medya, Finans Okuryazarlığı, Gıda Güvenliği, Etkili İletişim, Müşteri İlişkileri, Fotoğrafçılık ile İngilizce branşları yayına açılarak sistem hizmete sokuldu. Ücretsiz olarak düzenlenen eğitimler için kayıt olmak isteyenler ‘kentenstitusu.tepebasi.bel.tr' web adresinden kayıt yapabilecek. Derslerin içerikleri ise metin, ses, video, etkileşimli sorular, oyunlar ve benzeri medyalardan oluşuyor.