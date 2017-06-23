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23 Haziran 2017 11:15

Tepebaşı personelinden büyük başarı

Tepebaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü personeli Ecem Ulutak, büyük bir başarı göstererek yurt dışında staj yapma hakkı ve hibe kazandı.

Tepebaşı personelinden büyük başarı

23 Haziran 2017 11:15


Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Coğrafi Bilgi Sistemleri Bölümü’nde Yüksek Lisans öğrencisi olan, aynı zamanda Tepebaşı Belediyesi Bilgi İşlem Müdürlüğü’nde görevli Ecem Ulutak, ERASMUS Plus sınavında başarılı olarak, Avusturya’da staj hakkı kazandı. Ayrıca Ulutak, staj hakkının yanı sıra aldığı hibe ile de Avusturya’daki stajını tamamlayacak.


Ecem Ulutak, baba Ulutak ve ESKİ eski Genel Müdürü Garip Yıldırım ile birlikte kazandığı başarıyı Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ile paylaştı. Ataç, “Çalışma arkadaşımızın başarısını gönülden tebrik ediyorum. Umarım Avusturya’dan kendini daha da geliştirmiş olarak geri dönecektir. Ecem’in ekibimizde olması bizler için gurur kaynağı. Ekip arkadaşlarımızın genç, çalışkan ve zeki olmasından her zaman övünmüşümdür” ifadelerini kullandı.


Ecem Ulutak, 10 Eylül-9 Aralık tarihlerinde Avusturya Salzburg’daki Coğrafi Bilgi Sistemleri ile ilgili stajını tamamlayacak.




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